Μαίρη Σαρπ: νέα Πρόεδρος του ΣτΕ

Ποια ειναι η δικαστική λειτουργός και τ αναφέρει στην πρώτη δήλωση της. Ποιά ειναι η Αλίκη Αλειφεροπούλου που εξελέγη νέα Πρόεδρος του Αρείου Πάγου.

Ομόφωνα το υπουργικό συμβούλιο μετά από πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης Κωνσταντίνου Τσιάρα τοποθέτησε πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας την Μαίρη Σαρπ και πρόεδρο του Αρείου Πάγου την Αγγελική Αλειφεροπούλου. Και οι δύο θα παραμείνουν στο δικαστικό σώμα έως την 30η Ιουνίου 2021.

Η κ. Σάρπ διαδέχεται τον Αθανάσιο Ράντο, ο οποίος σήμερα αποχωρεί από το δικαστικό σώμα λόγω συμπλήρωσης του ανωτάτου προβλεπομένου από το Σύνταγμα ορίου ηλικίας.

Η νεά πρόεδρος του ΣτΕ ήταν αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου από τον Σεπτέμβριο του 2011. Επί σειρά ετών έχει προεδρεύσει στο Μισθοδικείο και έχει εκδώσει μεγάλο αριθμό αποφάσεων με τις οποίες δόθηκαν αναδρομικά διαφορές αποδοχών, δικαστών, κ.λπ.

Στις υποθέσεις για τον ασφαλιστικό νόμο Κατρούγκαλου η κ. Σαρπ είχε προεδρεύσει στην Ολομέλεια του ΣτΕ, μετά την παραίτηση του τότε πρόεδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου Νικολάου Σακελλαρίου. Ως πρόεδρος του Β΄ Τμήματος είχε εκδώσει τις αποφάσεις για τη μείωση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, για φοροαπαλλαγές, κ.λπ.

Η κ. Σαρπ, γεννήθηκε το 1954 στην Καλαμάτα. Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Θηλέων Καλαμάτας το 1972. Το ίδιο έτος εισήλθε πρώτη στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ' όπου αποφοίτησε το 1977 με άριστα.

Διορίσθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατόπιν διαγωνισμού, ως Εισηγητής το 1980. Προήχθη σε Πάρεδρο το 1985, σε Σύμβουλο το 1997 και σε Αντιπρόεδρο το 2011. Ως αντιπρόεδρος προήδρευσε στο Δ' Τμήμα και από το 2015 ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου στο Β΄ Τμήμα του ΣτΕ, που ασχολείται με φορολογικά ζητήματα.

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής της άδειας κατά το δικαστικό έτος 1995-1996 παρακολούθησε μαθήματα σε θέματα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Πανεπιστήμιο Paris II. Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά.

Διετέλεσε μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου επί τρεις θητείες, καθώς και του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης, άσκησε καθήκοντα Προέδρου του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος από το έτος 2013 έως σήμερα, του Πειθαρχικού Συμβουλίου μελών ΔΕΠ και του Συμβουλίου Συμμόρφωσης της Διοικήσεως προς τις δικαστικές αποφάσεις, ήταν μέλος και πρόεδρος διαφόρων πειθαρχικών και υπηρεσιακών συμβουλίων και δίδαξε επί 12 έτη στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Μεταξύ άλλων ήταν εισηγήτρια σε υποθέσεις που αφορούσαν ολυμπιακά έργα και στην υπόθεση του “μνημονίου”, μετείχε στη σύνθεση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου στις υποθέσεις των ταυτοτήτων και των τηλεοπτικών αδειών. Προήδρευσε στην Ολομέλεια στις υποθέσεις που αφορούσαν τον ασφαλιστικό νόμο 4387/2016 και στο Β΄ Τμήμα σε πολλές σημαντικές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων εκείνες που αφορούσαν την παραγραφή των φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου και τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.

Η νέα πρόεδρος του ΣτΕ σε δήλωσή της αναφέρει:

«Αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση που η Ελληνική Πολιτεία με το κατά το Σύνταγμα αρμόδιο όργανό της, το Υπουργικό Συμβούλιο, με επέλεξε να αναλάβω το ανώτατο αξίωμα του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω το έργο των προηγουμένων Προέδρων και θα καταβάλλω κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσω, με την συνεργασία όλων των δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι το Δικαστήριο θα εξακολουθήσει και στο μέλλον να είναι ικανό και έτοιμο να αντιμετωπίζει τις ανάγκες κάθε εποχής και να επιλύει τις διαφορές, που κάθε φορά ανακύπτουν, αποτελεσματικά και προς το συμφέρον του Ελληνικού Λαού, στο όνομα του οποίου εκτελούνται, κατά το Σύνταγμα, οι αποφάσεις του».

Νέα πρόεδρος του Αρείου Πάγου η Αγγελική Αλειφεροπούλου

Παράλληλα, η αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και πρόεδρος του Ζ΄ Ποινικού Τμήματος Αγγελική Αλειφεροπούλου είναι η νέα πρόεδρος του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου, η οποία διαδέχεται τον Ιωσήφ Τσαλγανίδη, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε.

