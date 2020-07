Life

30 χρόνια ΑΝΤ1: πλούσια δράση κοινωνικής προσφοράς

Η οικογένεια Κυριακού και ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, έχοντας ως διαχρονικές αξίες την ευαισθησία και την αλληλεγγύη, ήταν, είναι, και θα είναι πάντα δίπλα στις κοινωνικές ομάδες που χρειάζονται στήριξη.

Ο ΑΝΤ1 συμπλήρωσε, φέτος, 30 χρόνια παρουσίας στα ελληνικά τηλεοπτικά δρώμενα. Αυτό που τον έκανε να ξεχωρίσει και να κατακτήσει την πρώτη θέση στην προτίμηση, αλλά και την καρδιά, των τηλεθεατών δεν ήταν μόνο το πολυσυλλεκτικό του πρόγραμμα ή οι καινοτομίες που εισήγαγε πρώτος. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η έντονη δραστηριότητά του σε ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα, τα οποία έγιναν η βάση για να χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική κοινωνία. Μια σχέση που αναπτύχθηκε μέσα από πράξεις και ενέργειες.

Ο ΑΝΤ1 ήταν πάντα άρρηκτα συνδεδεμένος με την κοινωνία. Με απόλυτη επίγνωση της μεγάλης επίδρασής του, ως μέσο, είχε παράλληλα και την ικανότητα να αφουγκράζεται τη φωνή του κοινωνικού συνόλου. Η έννοια της προσφοράς ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του ΑΝΤ1 από την πρώτη στιγμή που εξέπεμψε. Η οικογένεια Κυριακού και ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, έχοντας ως διαχρονικές αξίες την ευαισθησία και την αλληλεγγύη, ήταν, είναι, και θα είναι πάντα δίπλα στις κοινωνικές ομάδες που χρειάζονται στήριξη.

Σε αυτό το πλαίσιο, στα 30 χρόνια παρουσίας του, ο ΑΝΤ1 σχεδίασε και υλοποίησε ένα ευρύ πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς, αποδεικνύοντας με πράξεις αυτό που λέει και το επετειακό του σλόγκαν, «Τριάντα Χρόνια Είμαστε Ένα»! Θέλοντας να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν καλύτερα τη δύναμη που έχει ως δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης, ο ΑΝΤ1 πραγματοποίησε πολλές και διαφορετικές καμπάνιες με στόχο την ενίσχυση ιδρυμάτων, σωματείων, οργανισμών αλλά και μεμονωμένων προσώπων που έχρηζαν προσοχής και βοήθειας. Η προσφορά του έφτασε, μέχρι σήμερα, το ποσό των 3.600.000€ και συνεχίζει με κάθε τρόπο να αποδεικνύει πως αποτελεί, όχι μόνο μέσο επικοινωνίας, αλλά και μέσο αλληλεγγύης. Σημαντικό ήταν και το ποσό που συγκέντρωσαν οι δύο μεγάλοι Τηλεμαραθώνιοι, το 2006 και το 2007, καθώς 5.000.000€ διατέθηκαν για την κάλυψη των αναγκών 23 ιδρυμάτων που φιλοξενούν παιδιά σε όλη την Ελλάδα.

Την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα, το πρόγραμμα του ΑΝΤ1 και τα πρόσωπα του σταθμού στηρίζουν έναν διαφορετικό, κάθε φορά, οργανισμό, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας κοινωνικής υπευθυνότητας « Κάνε την Αγάπη Πράξη» . Ο ΑΝΤ1 έχει ως στόχο να εμπνεύσει, να κινητοποιήσει και τελικά να ενεργοποιήσει τον τηλεθεατή. Η στήριξη πραγματοποιείται μέσω ενός 5ψήφιου αριθμού και τα έσοδα που συγκεντρώνονται από τις κλήσεις και τα sms, καθώς και τα ποσά από τα special επεισόδια των τηλεπαιχνιδιών, δίνονται για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Με επίκεντρο των δράσεων το παιδί, στοχεύει σε ένα μέλλον με λιγότερα εμπόδια και ίσες ευκαιρίες για όλους.

Το πρόγραμμα του ΑΝΤ1 στήριζε και στηρίζει έμπρακτα όσους αγωνίζονται για τη βελτίωση της κοινωνίας και της ποιότητας ζωής πολλών συνανθρώπων μας. Έτσι, ανά περιόδους, δείχνει το κοινωνικό του πρόσωπο μέσω των σόου και των τηλεπαιχνιδιών του, προσφέροντας σε όσους έχουν ανάγκη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν και η επετειακή εκδοχή του «Still Standing» που προβλήθηκε αυτή την περίοδο με τίτλο «Still Standing Golden Edition».

Σε όλες τις μεγάλες κρίσεις, ο ΑΝΤ1 ήταν παρών για να ακούσει τη φωνή των συνανθρώπων μας που είχαν πληγεί, να φέρει στο προσκήνιο τις ανάγκες τους, να ευαισθητοποιήσει τους τηλεθεατές και, όταν οι περιστάσεις το απαιτούσαν, να αναλάβει δράση ώστε να συμβάλλει άμεσα και αποτελεσματικά. Διαχρονικά η πυξίδα του ήταν η κοινωνία και ο στόχος του η παροχή στήριξης ώστε να μειώσει το αίσθημα της ανασφάλειας που δημιουργούν οι έκτακτες καταστάσεις.

Ο Θοδωρής Κυριακού και ο Όμιλος ANTENNA ανέδειξαν με το έργο τους τη σημασία της κοινωνικής προσφοράς και σε περιόδους φυσικών καταστροφών. Το 1999, μέσω της κοινωνικής εκστρατείας «ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ», αγοράστηκε εξοπλισμός για την ανακούφιση και αποκατάσταση των σεισμοπαθών, ενώ συγκεντρώθηκαν 510.000.000 δραχμές που δόθηκαν στην τότε κυβέρνηση. Στην προσπάθεια ανακούφισης και ενίσχυσης των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές το 2018, άνοιξε τις ειδικές τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης για την άμεση προσφορά οικονομικής βοήθειας στους συνανθρώπους μας. Τον Αύγουστο του 2019, ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρής Κυριακού, παραχώρησε στη διάθεση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας τα ελικόπτερα του Ομίλου ANTENNA, καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό που τα συνόδευε, προκειμένου να περιπολούν στις περιοχές όπου υπήρχε αυξημένη επικινδυνότητα για πυρκαγιές.

Και σε περιπτώσεις διεθνών κρίσεων ο ΑΝΤ1 ήταν εκεί. Το 1999, προέβη στην αγορά δύο κινητών ιατρικών μονάδων για την περίθαλψη των θυμάτων του πολέμου στο Κόσοβο. Επιπλέον, μέσω της δράσης «ΚΟΜΒΟΙ ΦΙΛΙΑΣ», στάλθηκε μεγάλη ποσότητα εφοδίων στους πρόσφυγες. Το 2001, οργανώθηκε η κοινωνική εκστρατεία «ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ» που αφορούσε τη σωστή αντιμετώπιση, από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, της αρνητικής ψυχολογίας που δημιουργούν στα παιδιά οι διεθνείς εξελίξεις, ενώ το 2006 συγκεντρώθηκαν 18 τόνοι σχολικού υλικού, το οποίο στάλθηκε στα παιδιά του Αφγανιστάν. Τον Απρίλιο του 2020, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προσφέροντας στο Υπουργείο Υγείας 60 προϊόντα νοσοκομειακού εξοπλισμού, 20 monitors σύγχρονης γενιάς και 40 ειδικής τεχνολογίας φορεία, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοΐού.

Η δύναμη του ΑΝΤ1 είναι η αμεσότητα, η δυνατότητα που έχει να «μπαίνει» σε κάθε σπίτι και να ξεκινάει έναν διάλογο για ό,τι είναι σημαντικό. Αυτά τα 30 χρόνια λειτουργίας του έχει δώσει, μέσω ρεπορτάζ που προβλήθηκαν από τα Δελτία Ειδήσεων και από ενημερωτικές/ψυχαγωγικές εκπομπές του, φωνή και βήμα σε περισσότερα από 40 ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα, ώστε να προβάλλουν το σπουδαίο έργο τους, τις δράσεις και τις ανάγκες τους.

Στα χρόνια που έρχονται, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ θα συνεχίσει να είναι σε εγρήγορση, πάντα με διάθεση και πρόθεση να στηρίζει. Άλλωστε, η προσφορά αποτελεί κομμάτι του DNA του και όραμά του από το ξεκίνημα της πορείας του. Με εφόδιο την πολυετή του εμπειρία, θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα σε αυτούς που το χρειάζονται γιατί …

ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ!

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΛΑ