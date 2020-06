Πολιτική

Δένδιας: Συνεχίζεται η προσπάθεια ανοικοδόμησης της Συρίας

Στην τέταρτη Διάσκεψη Βρυξελλών για τη Συρία συμμετείχε, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Υπουργός Εξωτερικών.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να συνδράμει στη συλλογική προσπάθεια ανοικοδόμησης της Συρίας και επιστροφής των προσφύγων στις εστίες τους, επiσήμανε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε γραπτή δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της τέταρτης Διάσκεψης Βρυξελλών για τη Συρία.

Η διάσκεψη, στην οποία συμμετείχε ο κ. Δένδιας μέσω τηλεδιάσκεψης, εξέτασε την τρέχουσα κατάσταση στη χώρα και την περιοχή και συζητήθηκε η παροχή επιπλέον υποστήριξης. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών υπενθύμισε την πρόσφατη μεθόδευση από πλευράς της Τουρκίας στον Έβρο, προκειμένου να εκβιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Ο συνεχιζόμενος πόλεμος έχει προκαλέσει μεγάλα δεινά στον συριακό λαό, εκριζώνοντας χιλιάδες ανθρώπους από τις εστίες τους. Περαιτέρω, μεγάλο μέρος των υποδομών της χώρας έχει καταστραφεί και για την αποκατάστασή τους απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες από πλευράς διεθνούς κοινότητας και η εξεύρεση σημαντικών πόρων», επισήμανε ο κ. Δένδιας και προσέθεσε:

«Καθοριστικής σημασίας για τη Συρία και τον πληθυσμό της παραμένει η πλήρης εφαρμογή των συναφών Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η εξεύρεση πολιτικής λύσης συριακής ιδιοκτησίας χωρίς την ανάμειξη τρίτων κρατών, αλλά και η εξασφάλιση της ενότητας, της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

Απώτερος σκοπός των προσπαθειών της διεθνούς κοινότητας είναι η ανοικοδόμηση της χώρας και η επιστροφή των προσφύγων στις εστίες τους.

Προς το σκοπό αυτόν, εξέφρασα την ετοιμότητα της Ελλάδος να συνεχίσει να συνδράμει, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, τη συλλογική αυτή προσπάθεια».

Τέλος, ο κ. Δένδιας, «με αφορμή αναφορές της Τουρκίας στη χώρα μας», υπενθύμισε «την πρόσφατη μεθόδευση της Τουρκίας, η οποία εργαλειοποίησε τον ανθρώπινο πόνο για να εκβιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση».