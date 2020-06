Κοινωνία

Ισόβια στη “φόνισσα του Κορωπίου”

Το Εφετείο δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά στην 30χρονη, που σκότωσε την πρώην σύζυγο του συντρόφου της, μπροστά στα μάτια των παιδιών της.

Σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 18 μήνες, καθώς και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ, καταδικάστηκε η “φόνισσα του Κορωπίου”.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο, ομόφωνα, απέρριψε τα αιτήματα της 30χρονης κατηγορουμένης για αναγνώριση ελαφρυντικών και την έκρινε ένοχη για τη δολοφονία της πρώην συζύγου του συντρόφου της μπροστά στα μάτια των παιδιών της, πριν από τέσσερα χρόνια.

Το δικαστήριο διέταξε την διαβίβαση αντιγράφων της δικογραφίας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για να διερευνηθεί εάν ο πρώην σύντροφος της κατηγορουμένης έχει διαπράξει το αδίκημα της συνέργειας δια παραλείψεως στην πράξη της 30χρονης.

Νωρίτερα, η 30χρονη είχε ζητήσει συγγνώμη για την πράξη της: «Ήρθα εδώ να ζητήσω συγγνώμη από όλους, και τα παιδιά της συγχωρεμένης και τα δικά μου παιδιά. Τα τελευταία χρόνια, από τότε που έφυγαν τα παιδιά μου, έχω περάσει πολύ δύσκολες στιγμές μέσα στη φυλακή».