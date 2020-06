Κοινωνία

Θρίλερ με σορό στο Παλαιό Φάληρο

Εντοπίστηκε σορός αγνώστων στοιχείων στον Φλοίσβο.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια του θανάτου μίας 80χρονης γυναίκας αγνώστων στοιχείων. που εντοπίστηκε νεκρή το πρωί, πλησίον της Δημοτικής Πινακοθήκης, στον Φλοίσβο.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο «Γεννηματά».

Από το Α' Λιμενικό Τμήμα Φλοίσβου του Λιμεναρχείου Σαρωνικού που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας