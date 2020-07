Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: η υδροξυχλωροκίνη ξανά στο “μικροσκόπιο”

Γιατί γίνεται νέα παγκόσμια έρευνα για τη προληπτική χρήση της ουσίας.

Μια διεθνής έρευνα για το αν τα φάρμακα κατά της ελονοσίας υδροξυχλωροκίνη και χλωροκίνη μπορούν να προλάβουν την μόλυνση από τον νέο κορονοϊό αναμένεται να ξεκινήσει εκ νέου, αφού έλαβε άδεια από τη βρετανική ρυθμιστική αρχή.

Η Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) έλαβε την απόφαση αυτή για τη συνέχιση της έρευνας COPCOV, αφού άλλη βρετανική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υδροξυχλωροκίνη δεν παρουσιάζει οφέλη ως θεραπεία σε ασθενείς που έχουν ήδη μολυνθεί από την covid-19.

Η έρευνα COPCOV είχε ανασταλεί, όμως ο καθηγητής Νίκολας Γουάιτ, που είναι ένας από τους επικεφαλής της έρευνας αυτής, επεσήμανε ότι δεν υπάρχει οριστικό αποτέλεσμα για τη χρήση της υδροξυχλωροκίνης ως προληπτικού φαρμάκου.

«Η υδροξυχλωροκίνη ενδέχεται να μπορεί να προλαμβάνει μολύνσεις και αυτό πρέπει να ελεγχθεί», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του. «Το ερώτημα αν μπορεί να αποτρέψει τη μόλυνση από την covid-19 ή όχι εξακολουθεί να παραμένει σχετικό», πρόσθεσε.

Στην έρευνα αναμένεται να συμμετάσχουν 40.000 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και άλλοι εργαζόμενοι υψηλού κινδύνου από όλο τον κόσμο και πραγματοποιείται από το Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit του πανεπιστημίου της Οξφόρδης στην Μπανγκόκ.

Τα αποτελέσματα αναμένονται στο τέλος του έτους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει τον Μάρτιο ότι η υδροξυχλωροκίνη μπορεί να αλλάξει τα πάντα στην επιδημία του κορονοϊού, ενώ είχε προσθέσει ότι λαμβάνει και ο ίδιος το φάρμακο αυτό για προληπτικούς λόγους, ακόμη και αφού η υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ανακοίνωσε ότι δεν είναι αποδεδειγμένη η αποτελεσματικότητά της.

Η FDA ανακάλεσε αργότερα την άδεια έκτακτης ανάγκης που είχε δώσει στην υδροξυχλωροκίνη για τη θεραπεία των ασθενών που έχουν προσβληθεί από covid-19, αφού οι δοκιμές που είχαν γίνει έδειξαν ότι δεν παρουσιάζει οφέλη ως θεραπεία.