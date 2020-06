Πολιτισμός

Πέθανε ο ηθοποιός Διονύσης Μπουλάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε ξαφνικά από την ζωή ο Διονύσης Μπουλάς, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό χώρο.

Έφυγε πρόωρα από την ζωή ο ηθοποιός Διονύσης Μπουλάς, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό χώρο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ως αιτία θανάτου του την ανακοπή καρδιάς.

Ποιος ήταν

Ο Διονύσης Μπουλάς ήταν απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών (Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας) και της Ανωτέρας Δραματικής Σχολής Βασίλη Διαμαντόπουλου.

Είχε συνεργαστεί πολλές φορές με τον Στάθη Λιβαθινό («Βασιλιάς Ληρ» του Ο. Σαίξπηρ, Κ.Θ.Β.Ε. -Θέατρο Παλλάς / «Ιλιάδα» του Ομήρου, Φεστιβάλ Αθηνών -Δημοτικό Θέατρο Πειραιά -Θέατρο Χώρα -περιοδεία σε Ελλάδα -εξωτερικό / «Ο γάμος του Φίγκαρο»του Πιερ Μπωμαρσαί, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών), αλλά και τους Γιάννη Χουβαρδά («Θάλασσα και συγχρονισμός» του Νίκου-Αλέξη Ασλάνογλου), Άρη Τρουπάκη («Ο Ευτυχισμένος Πρίγκηπας» του Ο. Ουάιλντ, Εθνικό Θέατρο), Σοφία Βγενοπούλου («Το αγόρι με τη βαλίτσα» του Μάικ Κένι, Εθνικό Θέατρο), Κοραή Δαμάτη («Εδουάρδος ο Β» του Κρίστοφερ Μάρλοου), Νικήτα Τσακίρογλου (Ιουλιανός ο Παραβάτης του Νίκου Καζαντζάκη, Κ.Θ.Β.Ε), Χρήστο Σουγάρη (Hotel Marinaτων των Ιερώνυμου Πολλάτου, Γεράσιμου Μιχελή, Σέβης Ματσακίδου, Μπάγκειον, Μικρό Γκλόρια), Εύη Γαβριηλίδη («Συρανό ντε Μπερζεράκ» του Ε. Ροστάν, Κ.Θ.Β.Ε.), Κώστα Τσιάνο («Ματωμένος γάμος» του Φ.Γ.Λόρκα), Δημήτρη Τσιάμη («Εκείνος που δέχεται χαστούκια» του Λεονίντ Αντρέγιεφ) και άλλους.

Αντίστοιχα, στην τηλεόραση συμμετείχε στις σειρές: «Είμαστε στον αέρα» (σκηνοθεσία Μύρνα Τσάπα), «Ένα λεπτό θέατρο» (σκηνοθεσία Κ. Αυγέρη, με αποσπάσματα από τα θεατρικά έργα: «Τι θα γίνει με το γέρο» του Μ. Κορρέ, «Λούλου» του Φ. Βέντεκιντ, «Η ζάλη των ζώων πριν τη σφαγή» του Μ. Δημητριάδη). Επίσης είχε συμμετάσχει σε δύο ταινίες μικρού μήκους: «Pessoas -εγώ ΕΙΝΑΙ ένας άλλος» (σενάριο -σκηνοθεσία Κατερίνας Κωνσταντοπούλου) και «Adolescence Lost» (σενάριο -σκηνοθεσία Χάρη Γιουλάτου), ενώ ήταν καθηγητής αυτοσχεδιασμού στο Θέατρο των Αλλαγών.