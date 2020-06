Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Με καλοκαιρία φεύγει ο “Θεριστής” και μπαίνει ο “Αλωνάρης”. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Αίθριος προβλέπεται την Τετάρτη ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 16 έως 38 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 18 έως 39 και νοτιότερα από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 και στο ανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Ο καιρός την Τρίτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, ενημερώνει για το τζιτζικάκι στο αμπέλι.

Υπάρχουν αμπέλια όπου διαπιστώνονται πληθυσμοί (τέλεια πτερωτά και άπτερα άτομα) πάνω από το όριο επέμβασης.

Οδηγίες:

Να γίνονται τακτικοί έλεγχοι στην κάτω επιφάνεια των φύλλων, από τα μεσαία έως και δυο φύλλα πριν την κορυφή του βλαστού.

Επισημαίνεται ότι το ενδεικτικό όριο επέμβασης είναι όταν μετρώνται 50 - 70 άπτερα άτομα ανά 100 τυχαία φύλλα. Η αντιμετώπιση στοχεύει τις ατελείς μορφές (άπτερες νύμφες στην κάτω πλευρά του φύλλου).

Σε περιπτώσεις με δυναμικούς πληθυσμούς, μπορεί να γίνεται συνδυασμένη αντιμετώπιση με την ευδεμίδα.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων.

