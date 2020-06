Κόσμος

Βέλγιο: Η “συγγνώμη” του βασιλιά Φίλιππου στο Κονγκό

Απολογήθηκε για τους προγόνους του ο βασιλιάς του Βελγίου, με αφορμή την επέτειο της ανεξαρτησίας της αφρικανικής χώρας.

Ο βασιλιάς του Βελγίου, Φίλιππος, απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Φελίξ Τσισεκέντι, στην οποία εκφράζει "τη βαθύτατη λύπη του για τα τραύματα" που προκλήθηκαν στους Κονγκολέζους κατά τη διάρκεια της βελγικής αποικιοκρατικης παρουσίας στο Κονγκό, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρία Αρώνη.

Με αφορμή την 60η επέτειο της ανεξαρτησίας της ΛΔ Κονγκό (30 Ιουνίου 1960), ο Βέλγος βασιλιάς, στην επιστολή του, αναγνωρίζει " τις πράξεις βίας και ωμότητας που διεπράχθησαν", όταν το αφρικανικό Κονγκό ήταν ιδιοκτησία του πρώην βασιλιά Λεοπόλδου ΙΙ. "Οι πράξεις αυτές βαραίνουν ακόμη τη συλλογική μας μνήμη", υπογραμμίζει στην επιστολή του ο Φίλιππος.

Στο Βέλγιο ο θάνατος του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από ασφυξία, που του προκάλεσε στα τέλη Μαΐου ένας λευκός αστυνομικός στην Μιννεάπολη των ΗΠΑ, αναζωπύρωσε τον δημόσιο διάλογο για τη βία κατά την αποικιοκρατική περίοδο στο Κονγκό και τον πολύ αμφιλεγόμενο ρόλο του εκλιπόντος βασιλιά Λεοπόλδου ΙΙ, ο οποίος κατηγορείται ότι αφάνισε εκατομμύρια Κονγκολέζους.

Μια κοινοβουλευτική επιτροπή αναμένεται προσεχώς να συσταθεί με τη συμμετοχή Βέλγων και αφρικανών ειδικών για να εξετάσει το αποικιακό παρελθόν του Βελγίου στο Κονγκό, την Ρουάντα και το Μπουρούντι.

Από την πλευρά της, η υπηρεσιακή πρωθυπουργός του Βελγίου, Σοφι Βιλμες, δήλωσε, με αφορμή την 60η επέτειο της ανεξαρτησίας του Κονγκό, ότι "έχει έρθει η ώρα για το Βέλγιο να αρχίσει μια διαδρομή αλήθειας" για το αποικιακό του παρελθόν".

Κάθε δουλειά αλήθειας και μνήμης ξεκινάει από την αναγνώριση του πόνου του άλλου", πρόσθεσε η Βιλμές, τονίζοντας ότι οι Βέλγοι και οι Κονγκολέζοι έχουν κοινή ιστορία για την οποία θα πρέπει πλέον να γίνει μια δημόσια συζήτηση "χωρίς ταμπού, με ειλικρίνεια και σοβαρότητα".

Η Βιλμες απηύθυνε έκκληση για την "καταπολέμηση του ρατσισμού" αναφερόμενη στις προσβολές που δέχθηκε πρόσφατα στο Διαδίκτυο ο Πιερ Κομπανί, ο πρώτος μαύρος δήμαρχος του Βελγίου, ο οποίος είναι κονγκολέζικης καταγωγής, και πατέρας του ποδοσφαιριστή Βενσάν Κομπανί.

"Σοκαρίστηκα από τις απαράδεκτες δηλώσεις που έγιναν πρόσφατα κατά του Πιερ Κομπανί", υπογράμμισε.

Ο Πιέρ Κομπανί, δήμαρχος της Γκανσόρεν στην περιοχή των Βρυξελλών, βρίσκεται μεταξύ των Βέλγων αιρετών αξιωματούχων, κυρίως Χριστιανοδημοκρατών, που ζήτησαν από τον βασιλιά και το βελγικό κράτος να ζητήσει συγγνώμη για το αποικιακό παρελθόν.

"Αν το κράτος ζητήσει συγγνώμη, αυτό είναι ήδη πολύ. Αλλά αν το έκανε και η βασιλική οικογένεια θα ανυψωνόταν", δήλωσε ο Πιερ Κομπανί.