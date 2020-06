Οικονομία

Νέα “φέσια” 2,2 δις στην Εφορία

Σχεδόν 4 εκατ. φορολογούμενοι βαρύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές 105 δις ευρώ. Κατά 545 εκατ. αυξήθηκαν οι οφειλές τον Μάρτιο. Πόσοι οφειλέτες κινδυνεύουν με κατασχέσεις.

Στα 2,213 δισ. ευρώ έφτασαν τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία στο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Κατά 545 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τον Μάρτιο, σημειώνοντας αύξηση 11,45% σε ετήσια βάση καθώς κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο είχαν ανέλθει στα 489 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται σε 105.811.437.645 ευρώ τον Μάρτιο έναντι 106.054.661.262,07 ευρώ τον Φεβρουάριο, καταγράφοντας μείωση κατά 0,23%. Από αυτά, τα 22,15 δισ. ευρώ χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης. Ως εκ τούτου, το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο ανέρχεται σε 83,66 δισ. ευρώ το Μάρτιο έναντι 84.222.771.241,99 ευρώ τον Φεβρουάριο (μείωση κατά 0,67%).

Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών προς την εφορία παραμένει εν πολλοίς σταθερός, στα 3,9 εκατομμύρια. Εξ αυτών το 1,765 εκατ. απειλείται με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης (κατασχέσεις κ.τλ.) Ήδη μάλιστα 1,272 εκατομμύρια εξ αυτών υπέστησαν κάποιο από τα μέτρα τους τρεις πρώτους μήνες του έτους. Η αύξηση ωστόσο τον Μάρτιο έναντι του Φεβρουαρίου είναι οριακή, μόλις 4.000 φορολογούμενοι.

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για τον Μάρτιο (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 82 εκ. (έναντι 138 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019).