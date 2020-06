Κοινωνία

Σωφρονιστικός υπάλληλος και δημοτικός αστυνομικός έβαζαν ναρκωτικά στον Κορυδαλλό

Συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών και για παράνομη οπλοκατοχή. Τι βρέθηκε στα σπίτια τους.

Συνελήφθησαν, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, σωφρονιστικός υπάλληλος των φυλακών Κορυδαλλού και δημοτικός αστυνομικός του Δήμου Αθηναίων, κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή.

Σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, αποθήκη, αυτοκίνητο, καθώς και στην κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: 224 φαρμακευτικά δισκία, 14,38 γραμμάρια ουσίας, προφανώς ηρωίνης, 42,6 γραμμάρια πιθανόν ινδικής κάνναβης, 3 γραμ. ακατέργαστης ινδικής κάνναβης, συσκευασία με 2 σπόρους, προφανώς κάνναβης, ασύρματος φορητός πομποδέκτης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, 2 πτυσσόμενες ράβδοι, ξύλινη συσκευασία με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας, πιθανόν ινδικής κάνναβης,

καθώς και μεταλλικό σπαστήρι, πιθανότατα για επεξεργασία ναρκωτικής ουσίας.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας για την εξακρίβωση καταγγελιών σχετικά με εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών στις φυλακές Κορυδαλλού.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση, ενώ παράλληλα διενεργείται πειθαρχικός έλεγχος από τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής για τον σωφρονιστικό υπάλληλο.