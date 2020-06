Οικονομία

ΕΦΚΑ: Οι ημερομηνίες καταβολής για τις επικουρικές συντάξεις και τα αναδρομικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τις ημερομηνίες καταβολής των επικουρικών συντάξεων και των αναδρομικών ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ.

Σε τρεις πληρωμές επικουρικών συντάξεων πρόκειται να προχωρήσει ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν, ως εξής:

- Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020, καταβολή επικουρικών συντάξεων μηνός Ιουλίου 2020 σε 1.228.477 δικαιούχους.

- Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020, καταβολή αναδρομικών Οκτωβρίου 2019-Μαΐου 2020 σε 235.233 δικαιούχους.

- Tετάρτη 22 Ιουλίου 2020, καταβολή αναδρομικών Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2018 για το ΛΕΠΕΤΕ και Αυγούστου-Δεκεμβρίου 2018 για τον ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π. ΕΘΝΑΚ.