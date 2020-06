Οικονομία

Κορονοϊός: “Βροχή” τα πρόστιμα και τα “λουκέτα” σε παραλίες και καταστήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σαρωτικοί έλεγχοι σε ολόκληρη τη χώρα. Σε ποιες περιοχές διαπιστώθηκαν παραβάσεις.

Κατά το διάστημα 26-28 Ιουνίου, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με αστυνομικούς Ελληνική Αστυνομία και σε συντονισμό με το Υπουργείο Υγείας και το Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, διενήργησε ελέγχους σε 21 Δήμους σε όλη την επικράτεια με αντικείμενο την ορθή τήρηση των μέτρων για τον περιορισμό διασποράς του SARS-CoV-2.

Ελέγχθηκαν συνολικά 211 σημεία ενδιαφέροντος (παραλίες-beach bar, γυμναστήρια και Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) στα 26 εκ των οποίων καταγράφηκαν παραβάσεις (ποσοστό 12,32%) και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 111.450 ευρώ, κυρίως για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας και για υπέρβαση της αναλογίας ατόμων ανά τ.μ. αδειοδοτούμενης επιφάνειας. Επίσης επιβλήθηκε η κύρωση της αναστολής λειτουργίας για διάστημα 15-75 ημερών σε εννέα περιπτώσεις.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού διενήργησε ελέγχους σε τρεις οργανωμένες παραλίες της Αττικής και μία της Καβάλας, δεδομένου ότι λόγω εποχής αποτελούν προορισμό που επιλέγει αρκετά μεγάλο ποσοστό των πολιτών. Από τον έλεγχο καταγράφηκαν τα παρακάτω φαινόμενα παραβίασης των μέτρων προστασίας:

υπέρβαση της αναλογίας ατόμων ανά τ.μ. αδειοδοτούμενης επιφάνειας υπέρβαση του αριθμού ατόμων και ξαπλωστρών υπό των ομπρελών (άνω των δύο) ανάπτυξη ομπρελών σε μη αδειοδοτούμενη επιφάνεια (σε χώρο για αθλοπαιδιές) μη τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των αξόνων των ομπρελών

Διαπιστωθείσες παραβάσεις και επιβολή προστίμων ανά περιοχή

Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας:

Σε εστιατόριο επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας 15 ημέρων για υπέρβαση της αναλογία ατόμων / τ.μ. αδειοδοτούμενης επιφάνειας.

Σε καφέ μπαρ επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας 15 ημέρων για παραμονή πελατών στο μπαρ.

Σε εστιατόριο επιβλήθηκε ένα (1) πρόστιμο των (150) ευρώ, για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας.

Σε τρεις οργανωμένες παραλίες επιβλήθηκαν πρόστιμα από 5.000 ευρώ έως 7.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας 15 ημέρων.

Δήμος Παγγαίου - Π.Ε Καβάλας:

Σε οργανωμένη παραλία επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας 15 ημέρων για υπέρβαση του αριθμού ατόμων και ξαπλωστρών υπό των ομπρελών (άνω των δύο).

Δήμος Αθηναίων (Μοναστηράκι-Ψυρρή-Γκάζι):

Σε εστιατόριο επιβλήθηκε πρόστιμο 15.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας 15 ημέρων για υπέρβαση της αναλογία ατόμων / τ.μ. αδειοδοτούμενης επιφάνειας και 1.650 (11x150) ευρώ για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας.

Σε μπαρ επιβλήθηκε ένα πρόστιμο των 150 ευρώ, για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας.

Δήμος Ηρακλείου:

Σε καφέ-μπαρ επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας 15 ημέρων για υπέρβαση της αναλογίας ατόμων / τ.μ. αδειοδοτούμενης επιφάνειας.

Σε καφετέρια επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας 15 ημέρων για υπέρβαση της αναλογίας ατόμων / τ.μ. αδειοδοτούμενης επιφάνειας.

Σε καφέ-μπαρ επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας 15 ημέρων για υπέρβαση της αναλογίας ατόμων / τ.μ. αδειοδοτούμενης επιφάνειας.

Σε εστιατόριο επιβλήθηκαν δύο πρόστιμα των 150 ευρώ για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας.

Δήμος Θεσσαλονίκης:

Σε εστιατόριο επιβλήθηκε ένα πρόστιμο των 150 ευρώ, για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας.

Δήμος Σερρών:

Σε δύο ΚΥΕ επιβλήθηκαν συνολικά τέσσερα πρόστιμα των 150 ευρώ για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας.

Δήμος Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης:

Σε δύο εστιατόρια επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 6.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας 15 ημέρων στο καθένα για υπέρβαση της αναλογίας ατόμων / τ.μ. αδειοδοτούμενης επιφάνειας.

Δήμος Ιωαννίνων:

Σε καφέ-μπαρ και καφενείο επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας 15 ημέρων για υπέρβαση της αναλογίας ατόμων / τ.μ. αδειοδοτούμενης επιφάνειας.

Σε καφέ μπαρ επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας 15 ημερών για παραμονή πελατών στο μπαρ.

Σε καφετέρια επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας 15 ημέρων για παραμονή πελατών στο μπαρ.

Σε δυο ταχυφαγεία επιβλήθηκαν τρία πρόστιμα των 150 ευρώ, για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας.

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας :

Σε εστιατόριο επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας 15 ημέρων για υπέρβαση της αναλογίας ατόμων / τ.μ. αδειοδοτούμενης επιφάνειας.

Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων:

Σε εστιατόριο επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας 15 ημερών για υπέρβαση της αναλογίας ατόμων / τ.μ. αδειοδοτούμενης επιφάνειας.