Οικονομία

Ενοποιήσεις ΔΟΥ: Τι αλλάζει για τους φορολογούμενους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες εφορίες συγχωνεύονται το επόμενο διάστημα. Οδηγίες της ΑΑΔΕ προς τους φορολογούμενους.

Με γνώμονα την αναβάθμιση της λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης και με σκοπό την καλύτερη δυνατή ποιοτική εξυπηρέτηση των φορολογουμένων πολιτών, συνεχίζεται η υλοποίηση του σχεδίου ενοποίησης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.).

Με την αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1073764 ΕΞ 2020/26.06.2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενοποιούνται:

Από 06/07/2020

Η Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου Α-Β τάξης, στη Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών, Α’ τάξης.

Η Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Α-Β τάξης, στη Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Α’ τάξης.

Από 10/08/2020

Η Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, Α-Β τάξης, στη Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, Α’ τάξης.

Η Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, Α-Β τάξης, στη Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, Α’ τάξης.

Η Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, Α-Β τάξης, στη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Α’ τάξης.

Από 07/09/2020

Η Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, Α-Β τάξης, στη Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, Α’ τάξης.

Αναφορικά με την επικείμενη ενοποίηση των Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου στη Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών και Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου στη Δ.Ο.Υ. Χολαργού από Δευτέρα 06.07.2020, ενημερώνουμε για τα παρακάτω.

Για τους φορολογούμενους των προαναφερόμενων Δ.Ο.Υ.:

Δεν θα πραγματοποιούνται συναλλαγές με το κοινό από Πέμπτη 02.07.2020 έως και τη Δευτέρα 06.07.2020 και ώρα 12:00.

Δεν θα είναι δυνατή η οριστικοποίηση των δηλώσεων Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικών ετών 2015-2019, Εισφοράς Συναλλάγματος ν.4111/13 φορολογικού έτους 2019 καθώς και η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης δηλώσεων Ε9 ετών 2014-2019, από την Τετάρτη 01.07.2020 ώρα 23:00 έως τη Δευτέρα 06.07.2020 και ώρα 12:00.

Η υποβολή αίτησης για ρύθμιση οφειλών των παραπάνω Δ.Ο.Υ. καθώς και η πληρωμή των οφειλών αυτών με τη χρήση καρτών πληρωμών στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet, δεν θα είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη 02.07.2020 ώρα 10:00 π.μ. έως τη Δευτέρα 06.07.2020 ώρα 12:00.

Για όλους τους φορολογούμενους πολίτες:

Η υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. και ανακεφαλαιωτικών πινάκων V.I.E.S. δεν θα είναι διαθέσιμη την Πέμπτη 02.07.2020 μεταξύ 10:00-17:00.

Με τις προαναφερθείσες ενοποιήσεις εξοικονομούνται πόροι, τόσο ανθρώπινοι όσο και οικονομικοί, με στόχο την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και του κοινωνικού συνόλου.