Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για το Αγροτικό τιμολόγιο

Μέχρι πότε μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά για την υπαγωγή τους στο αγροτικό τιμολόγιο.

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών για το Αγροτικό τιμολόγιο, η οποία έληξε σήμερα 30 Ιουνίου 2020, έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανακοίνωσε η ΔΕΗ, σε συνεννόηση με την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Καλεί επίσης τους αγρότες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους, προς την εταιρεία, ειδικά εκείνους που για οποιοδήποτε λόγο έχουν διακόψει την αγροτική τους δραστηριότητα και συνεχίζουν παράτυπα να απολαμβάνουν τα προνόμια του αγροτικού τιμολογίου.

Η ΔΕΗ σημειώνει ότι εφαρμόζοντας τη σχετική νομοθεσία για την εκκαθάριση του Μητρώου των δικαιούχων του Αγροτικού τιμολογίου, ξεκίνησε τη διαδικασία από το 2014. Παρά τη σχετική πρόοδο που έχει συντελεστεί, ένα μεγάλο μέρος των αγροτών δεν έχει επικαιροποιήσει τα στοιχεία του, καθώς, λόγω του αυξημένου όγκου των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες (Δήμοι, Περιφέρειες κλπ), παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην όλη διαδικασία.

Η προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος, μέσω του Συστήματος Υποβολής Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχει ακόμα αξιολογηθεί ως προς τα αναμενόμενα αποτελέσματα.