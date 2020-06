Κόσμος

Απείλησε με μαχαίρι δημοσιογράφο σε ζωντανή τηλεοπτική σύνδεση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στιγμές τρόμου για την δημοσιογράφο, που “πάγωσε” αντικρίζοντας το μαχαίρι. Δείτε την αντίδρασή της.

Απρόβλεπτη εξέλιξη είχε για δημοσιογράφο του CNN στη Βραζιλία μία ζωντανή σύνδεση από το Σάο Πάολο.

Η Μπρούνα Μασέντο ήταν έτοιμη να μεταδώσει το ρεπορτάζ όταν την πλησίασε ένας κουκουλοφόρος και την απείλησε με μαχαίρι. Αρχικά, η ρεπόρτερ “πάγωσε” και του έδωσε το κινητό της τηλέφωνο.

Καθώς όλα αυτά εξελίσσονταν σε ζωντανή τηλεοπτική σύνδεση, η παραγωγή του τηλεοπτικού δικτύου έκοψε την εικόνα και ο παρουσιαστής εξήγησε πως η δημοσιογράφος δέχθηκε επίθεση.

Όπως έγινε γνωστό, ο κακοποιός έσπευσε να εξαφανιστεί, χωρίς να τραυματίσει τη δημοσιογράφο.