Κορονοϊός: Η λίστα των χωρών στις οποίες ανοίγει τις “πύλες” η Ελλάδα

Οι χώρες των οποίων οι πολίτες θα μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα. Τι ισχύει για Έλληνες του εξωτερικού. Ποιες πτήσεις αποκαθίστανται και ποιες μένουν στον “πάγο”.

Η Ελλάδα προχωράει στο επόμενο βήμα αποκατάστασης των ταξιδιωτικών ροών, πάντα με γνώμονα την προστασία της υγείας των εργαζόμενων στον κλάδο του τουρισμού, των κατοίκων των τουριστικών προορισμών και των επισκεπτών της.

Σε συνέχεια των διαβουλεύσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την 1η Ιουλίου 2020 θα ισχύουν τα εξής:

1. Επισκέπτες:

Συνεχίζεται κανονικά η δυνατότητα εισόδου στην Ελλάδα για όλους τους μονίμους κατοίκους της ΕΕ+.

Εξακολουθεί, επίσης, να ισχύει η δυνατότητα εισόδου για όσους πολίτες τρίτων χωρών έχουν άδεια διαμονής στην Ελλάδα, καθώς και οι λοιπές εξαιρέσεις για πολίτες τρίτων χωρών (μέλη οικογενειών Ευρωπαίων πολιτών, εργαζόμενοι και ερευνητές στον χώρο της υγείας, πρόσωπα που φροντίζουν ηλικιωμένους, εργαζόμενοι στα σύνορα, εποχικά εργαζόμενοι στον τομέα της γεωργίας, προσωπικό απασχολούμενο στον τομέα των μεταφορών – συμπεριλαμβανομένων των ναυτικών, διπλωματικό προσωπικό, προσωπικό διεθνών οργανισμών, στρατιωτικό προσωπικό, εργαζόμενοι στην ανθρωπιστική βοήθεια κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Επιβάτες σε διαμετακόμιση, επιβάτες που ταξιδεύουν για επιτακτικούς οικογενειακούς λόγους, σπουδαστές, εργαζόμενοι υψηλής εξειδίκευσης αν η απασχόλησή τους είναι επωφελής για την εθνική οικονομία και η εργασία τους δεν μπορεί να αναβληθεί ή να εκτελεστεί εξ αποστάσεως).

Εξυπακούεται ότι οι Έλληνες ομογενείς που διαθέτουν ελληνικό διαβατήριο ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενών (ΕΔΤΟ) είναι πάντα καλοδεχούμενοι από όπου και εάν προέρχονται.

Η Ελλάδα, ακολουθώντας την ευρωπαϊκή σύσταση, επεκτείνει τη δυνατότητα εισόδου στη χώρα και για τους μονίμους κατοίκους των εξής τρίτων χωρών ( η λίστα θα ανανεώνεται ανά δεκαπενθήμερο):

Αλγερία, Αυστραλία, Γεωργία, Ιαπωνία, Καναδάς, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, Νέα Ζηλανδία, Νότιος Κορέα, Ρουάντα, Σερβία, Ουρουγουάη, Ταϋλάνδη, Τυνησία, Κίνα.

Προκειμένου να αποδείξουν τον τόπο κατοικίας τους οι πολίτες τρίτων χωρών δύνανται να προσκομίζουν την άδεια παραμονής τους, την άδεια εργασίας τους, την ταυτότητά τους, εφόσον αναγράφει τον τόπο διαμονής και/ή την άδεια οδήγησης ή άλλα έγγραφα.

Η «περιοχή Ε.Ε.+» περιλαμβάνει τις χώρες Schengen (συμπεριλαμβανομένων της Βουλγαρίας, Κροατίας, Κύπρου και Ρουμανίας), τις συνδεδεμένες στο Schengen χώρες (Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Λιχτενστάιν), καθώς και την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Θα εξεταστεί επί τη βάσει της αμοιβαιότητας.

2. Πτήσεις:

Από την 1η Ιουλίου είναι δυνατή η πραγματοποίηση διεθνών πτήσεων προς όλα τα αεροδρόμια της Ελλάδας.

Δεν επιτρέπονται (μέχρι τις 15/7) απευθείας πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία. Όλες οι άλλες απευθείας πτήσεις επιτρέπονται.

3. Χερσαία σημεία εισόδου:

Στα σύνορα με τη Βουλγαρία, η είσοδος στους επισκέπτες επιτρέπεται μόνο από το συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα. Από τα υπόλοιπα σημεία εισόδου επιτρέπονται μόνο οι διελεύσεις για ουσιώδεις λόγους.

Στα σύνορα με την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία επιτρέπονται μόνο οι διελεύσεις για ουσιώδεις λόγους (βλ. σημείο 1).

4. Θαλάσσιες πύλες εισόδου:

Είναι ανοικτές οι θαλάσσιες πύλες εισόδου στην Πάτρα και στην Ηγουμενίτσα.

5. Μέτρα πρόληψης – έλεγχοι στα σημεία εισόδου

Όλοι οι ταξιδιώτες με προορισμό την Ελλάδα είναι υποχρεωμένοι 48 ώρες πριν το ταξίδι τους να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τη φόρμα Passenger Locator Form, η οποία είναι διαθέσιμη στο app Visit Greece και στην ιστοσελίδα travel.gov.gr.

Για την προάσπιση της υγείας όλων, Έλληνες ιατροί και μηχανικοί ανέπτυξαν ένα πρόγραμμα ανάλυσης και εκτίμησης επιδημιολογικών δεδομένων, βάσει του οποίου oi επισκέπτες θα υπόκεινται σε δειγματοληπτικό έλεγχο (τεστ Covid-19) κατά την είσοδό τους. Οι επισκέπτες αυτοί θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Η Ελλάδα, σε συνεργασία με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί την πολιτική της στα ζητήματα αυτά επί τη βάσει της εξέλιξης των επιδημιολογικών δεδομένων.