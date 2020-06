Κοινωνία

Σούρλας στον ΑΝΤ1: Ενδείξεις για συνεργούς του ψευτογιατρού στον Άγιον Όρος (βίντεο)

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις από τις καταθέσεις των θυμάτων του 47χρονου. Την Παρασκευή καταθέτουν νέοι μάρτυρες.