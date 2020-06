Κοινωνία

Πόσο “αθώο” είναι το αεροβόλο; Οι ειδικοί απαντούν (βίντεο)

Οι ειδικοί στα όπλα απαντούν για το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί ένα αεροβόλο για μικρά παιδιά.