Πέτσας στον ΑΝΤ1: Θα διευρυνθεί το πρόγραμμα “Συν-Εργασία” (βίντεο)

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τη “λευκή λίστα” των χωρών με ελεύθερη είσοδο επισκεπτών στην Ελλάδα και το νομοσχέδιο για τις πορείες.

Για την επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού, τη στήριξη του τουριστικού κλάδου και το νομοσχέδιο για τις πορείες, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση της λεγόμενης “λευκή λίστας” των χωρών με ελεύθερη είσοδο επισκεπτών στην Ελλάδα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχθηκε πως ψαλιδίζονται οι προσδοκίες που υπήρχαν λίγες ημέρες νωρίτερα. Τόνισε, όμως, πως έγιναν συντεταγμένα οι κινήσεις με την Ε.Ε., επισημαίνοντας τους περιορισμούς στα χερσαία σύνορα, αλλά και συγκεκριμένες χώρες (όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία) για τις οποίες τα επιδημιολογικά δεδομένα προκαλούν ακόμη ανησυχία.

«Κάθε 15 ημέρες θα επικαιροποιούμε τη λίστα», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών.

Αναγνώρισε την αγωνία των επαγγελματιών στον τουριστικό κλάδο, που βλέπουν τα εισοδήματά τους να συρρικνώνονται. «Εμείς οφείλουμε να αναπληρώσουμε μέρος του εισοδήματος που θα χαθεί», είπε ο κ. Πέτσας, προκειμένου να μειώσουμε και την έκταση της ύφεσης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε, επίσης, να σχολιάσει την γκρίνια που υπάρχει στην αγορά για τις τράπεζες και το πρόγραμμα “Συν-Εργασία”.

Όπως είπε, υπήρξαν καθυστερήσεις από την πλευρά των τραπεζών για την στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων, ωστόσο τον Μάιο υπήρξε μεγαλύτερη ανταπόκριση. Έστειλε όμως μήνυμα στον τραπεζικό κλάδο πως περιμένει επιτάχυνση των διαδικασιών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε πως θα υπάρξουν διορθώσεις στο πρόγραμμα “Συν-Εργασία”, αναφερόμενος στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας για την διευκόλυνση της ένταξης στο πρόγραμμα, ενώ τόνισε πως θα γίνει πιο ελκυστικό.

Συνέστησε υπομονή, τονίζοντας πως θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό. «Ο κόσμος της εργασίας να ξέρει ότι θα στηριχθεί από το Κράτος», διαβεβαίωσε ο κ. Πέτσας.

Όσον αφορά στο νομοσχέδιο για τις πορείες, χαρακτήρισε «αστείες» τις κατηγορίες ότι θυμίζει εποχή χούντας. Εξήγησε πως το νομοσχέδιο διασφαλίζει πως όσοι θέλουν να διαμαρτυρηθούν, μπορούν να το κάνουν, χωρίς ωστόσο να ταλαιπωρούν τους άλλους.

Σημείωσε, μάλιστα, πως σε καμία περίπτωση δεν θίγονται οι μεγάλες και εμβληματικές πορείες. Αλλά επιφέρει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται στο εξής πορείες με μικρή συμμετοχή, που μέχρι πρότινος παρέλυαν την κυκλοφορία.

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε σχετικά με την αμφιλεγόμενη τοποθέτηση του συμβούλου του Υπουργείου Εξωτερικών, Χρήστου Ροζάκη, για το Καστελλόριζο. Ο κ. Πέτσας αρκέστηκε να επαναλάβει όσα έγιναν γνωστά από κύκλους του Υπουργείου Εξωτερικών ότι «εξέφρασε προσωπικές απόψεις».