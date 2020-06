Κόσμος

Κορονοϊός - ΗΠΑ: Τήρηση μέτρων ή 100.000 κρούσματα την ημέρα, προειδοποιεί ο Φαούτσι

Δραματική έκκληση του επικεφαλής αρμόδιου για την πανδημία, σε περίπτωση που δε ληφθούν μέτρα.

Από τα 40.000 νέα κρούσματα που καταγράφονται καθημερινά, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να φθάσουν τα 100.000 νέα κρούσματα ημερησίως, εφόσον δεν υπάρξουν νέες παρεμβάσεις για την αναχαίτιση της πανδημίας Covid-19 και οι πολίτες δεν τηρούν τις οδηγίες περί κοινωνικής αποστασιοποίησης και χρήσης της μάσκας, προειδοποιεί ο Άνθονι Φάουτσι, ο διευθυντής του αμερικανικού Ινστιτούτου Μολυσματικών Ασθενειών.

«Δεν θα εκπλαγώ εάν φθάσουμε τα 100.000 την ημέρα, εάν δεν αντιστρέψουμε την τάση», δήλωσε ενώπιον της αμερικανικής Γερουσίας. «Ανησυχώ πάρα πολύ, καθώς η κατάσταση θα μπορούσε εξελιχθεί πολύ άσχημα».

Ο κορυφαίος επιδημιολόγος αρνήθηκε να κάνει κάποια πρόβλεψη σχετικά με τον αριθμό των θανάτων που θα μπορούσε να προκαλέσει το τωρινό κύμα, όμως σύμφωνα με εκτιμήσεις που δημοσιεύτηκαν την περασμένη εβδομάδα από τα αμερικανικά Κέντρα Πρόληψης των Ασθενειών, στη χώρα ο αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να φθάσει μεταξύ 130.000 και 150.000 έως τις 18 Ιουλίου.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ δεν μπορούν να βασίζονται στη διαθεσιμότητα ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού εμβολίου ενάντια στην Covid-19, επισήμανε ο Φάουτσι.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια διαθέσιμα για όλους σε αυτή τη χώρα», τόνισε ο Αμερικανός επιστήμονας, προτού προσθέσει πως «δεν υπάρχει εγγύηση… ότι θα έχουμε ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο».