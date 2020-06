Κόσμος

Τζο Μπάιντεν: Καμία προεκλογική συγκέντρωση, σε αντίθεση με τον Τραμπ

«Αυτή είναι η πιο παράξενη προεκλογική εκστρατεία της σύγχρονης ιστορίας», τόνισε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο, Τζο Μπάιντεν, ανακοίνωσε σήμερα ότι τηρώντας τις οδηγίες των γιατρών, δεν θα οργανώσει καμία προεκλογική συγκέντρωση, λόγω της πανδημίας της COVID-19, σε αντίθεση με τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του, τον απερχόμενο Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

«Μου φαίνεται ότι αυτή είναι η πιο παράξενη προεκλογική εκστρατεία της σύγχρονης ιστορίας», είπε σε μια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Γουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ. «Θα ακολουθήσω τις εντολές του γιατρού, όχι μόνο για εμένα αλλά και για τη χώρα. Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα οργανώσω συγκεντρώσεις», είπε ο 77χρονος πρώην αντιπρόεδρος, επί Προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα.

Ο Τραμπ επικρίθηκε δριμύτατα επειδή οργάνωσε μια προεκλογική συγκέντρωση στην Οκλαχόμα στις 20 Ιουνίου, μολονότι στην Πολιτεία αυτήν αυξάνονταν τα κρούσματα του νέου κορονοϊού.

Ο Μπάιντεν είπε, επίσης, ότι ελπίζει να ανακοινώσει στις αρχές Αυγούστου το όνομα της υποψήφιας αντιπροέδρου του. Έχει ήδη δεσμευτεί ότι θα επιλέξει μια γυναίκα για τη θέση αυτή και έχει συστήσει μια επιτροπή για να εξετάσει τις πιθανές υποψήφιες.