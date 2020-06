Πολιτική

Νέα πρόκληση Τσελίκ: Μην κάνετε πλάκα με τον τουρκικό στόλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε Ελλάδα και Κύπρο απευθύνθηκαν οι σημερινές απειλές του εκπροσώπου του ΑΚΡ.

Δεν σταματούν οι τουρκικές προκλήσεις, με τον εκπρόσωπο του ΑΚΡ να παίρνει σήμερα τη «σκυτάλη», αφού πρώτα τα πολεμικά αεροσκάφη της Τουρκίας είχαν προβεί σε σειρά υπερπτήσεων.

«Μην κάνετε πλάκα με τον τουρκικό στόλο. Σας ξεπερνάει να κάνετε πλάκα με τον τουρκικό στόλο», δήλωσε ο Ομέρ Τσελίκ.

Στη συνέχεια τόνισε: «Δεν είδαμε να τηρούν το λόγο τους ούτε η Ελλάδα , ούτε η νότια Κύπρος (Κυπριακή Δημοκρατία). Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Ένας Ελληνοκύπριος υπουργός βγήκε και είπε η Ε.Ε. να δημιουργήσει έναν μόνιμο στόλο απέναντι στην Τουρκία, Να ξέρετε πως δεν αλλάζει την στάση της Τουρκίας αν κινηθείτε με αυτόν η τον άλλον.

Δυστυχώς οι Ελληνοκύπριου που μιλούν, αυτοί που είναι Υπουργοί Άμυνας της Ελλάδας επιλέγονται από τους πιο προβληματικούς τύπους που δεν ξέρουν να μιλούν την πολιτική γλώσσα και δεν έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν την Τουρκία.

Εμείς κινούμαστε στα πλαίσια του δικαίου και της δικαιοσύνης. Αν όμως αναφέρεστε στη χρήση πραγματικής δύναμης θέλω να σας κάνω μια απλή προειδοποίηση. Δεν κάνεις πλάκα με τον τουρκικό στόλο. Το να κάνεις πλακά με τον τουρκικό στόλο ξεπερνάει το… μπόι σας».