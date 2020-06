Κοινωνία

Καλαμπάκα: Σπαραγμός στο τελευταίο “αντίο” στον 15χρονο

Βαθιά οδύνη στον αποχαιρετισμό στον ανήλικο που «χάθηκε» παίζοντας με τα αδέλφια του στην αυλή του σπιτιού τους.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης είπαν φίλοι και συγγενείς το τελευταίο «αντίο» στον 15χρονο Αλέξανδρο που έχασε τη ζωή του την περασμένη Κυριακή, παίζοντας με αεροβόλο στην αυλή του σπιτιού του με τα αδέλφια του.

Παρόντες ήταν πλήθος νεαρών, παιδιών και φίλων του αδικοχαμένου Αλέξανδρου.

Η Εξόδιος Ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ξηροκάμπου, όπου είναι εφημέριος ο πατέρας του παιδιού, χοροστατούντος του Μητροπολίτου Κίτρους Γεωργίου και συγχοροστατούντων των Μητροπολιτών Ελασσόνος Χαρίτωνος, Γρεβενών Δαβίδ, Τρίκκης & Σταγών Χρυσοστόμου και Σταγών & Μετεώρων Θεοκλήτου, με τη συμμετοχή πολλών ιερέων.

Φανερά συγκινημένος απηύθυνε λόγια παρηγοριάς προς την οικογένεια του 15χρονου ο Σεβασμιώτατος κ. Θεόκλητος, ενώ για τον Αλέξανδρο μίλησε ο πατέρας του, π. Αχίλλιος, σκιαγραφώντας τον χαρακτήρα του στη σύντομη ζωή του.

Ακολούθησε η ταφή του Αλέξανδρου σε σημείο δίπλα από το ιερό του ναού του Αγίου Λουκά του Ιατρού Ξηροκάμπου.

Πηγή: tameteora.gr