Μονιμοποιείται η άυλη συνταγογράφηση

Τέλος στις ουρές και τα ραντεβού για συνταγογραφήσεις μπαίνει με την άυλη συνταγογράφηση.

Η άυλη συνταγογράφηση μονιμοποιείται διότι αξιολογήθηκε και κρίθηκε από τον ελληνικό λαό, ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».

«Η άυλη συνταγογράφηση αξιολογήθηκε από τους Έλληνες πολίτες. Ήδη 450.000 πολίτες έχουν εγγραφεί στο σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο, έχουν εκδοθεί 2 εκατομμύρια συνταγές», είπε ο υπουργός.

Αναφερόμενος ωστόσο στα ειδικά αιτήματα του ΕΟΠΥΥ (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες κλπ), ο υπουργός είπε ότι η διαδικασία είναι παράλογη, διότι γονείς που τα παιδιά τους κάνουν εργοθεραπείες, ίσως και 4 την εβδομάδα, επειδή δεν υπάρχει μητρώο συμβεβλημένων εργοθεραπευτών του ΕΟΠΥΥ, έπρεπε να στέκονται ξανά και ξανά στις ίδιες ουρές, με τα ίδια απαιτούμενα δικαιολογητικά, για να αποζημιώνονται, και αυτό ενώ έχουν να αντιμετωπίσουν και το μεγάλο ζήτημα εντός των οικογενειών τους.

«Είναι απαράδεκτο και δεν τιμάει κανένα μας αυτό που ίσχυε», είπε ο κ. Πιερρακάκης και υπογράμμισε ότι «αυτό θα θεραπευτεί, με την ένταξη αυτής της υπηρεσίας στο gov.gr». Σε πρώτη φάση η διαδικασία ψηφιοποιείται, δεν απλοποιείται, αλλά γίνεται ένα πρώτο βήμα, αφού τα ίδια δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις αποζημιώσεις εργοθεραπείας και λογοθεραπείας, θα ανεβαίνουν από τους γονείς στην πύλη. Οι χρόνοι θα είναι ίδιοι για την αποζημίωση, ενδεχομένως όμως και καλύτεροι, επειδή θα μειωθεί η ροή στα γκισέ και άρα θα απελευθερωθεί προσωπικό. Αυτή η διαδικασία, είπε ο κ. Πιερρακάκης, είναι η πρώτη από πολλές, αφού όλες οι διαδικασίες με τα ειδικά αιτήματα που ταλαιπωρούν χιλιάδες γονείς καθημερινά, πρέπει να απλοποιηθούν και αυτό θα γίνει.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στο εθνικό μητρώο επικοινωνίας των πολιτών με το Δημόσιο, στη δυνατότητα του πολίτη να λάβει ψηφιακά αντίγραφο του πτυχίου του, αλλά και στα μέτρα προκειμένου μετά τον Οκτώβριο, να μην απαιτείται η προσκόμιση του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από τους συναλλασσόμενους πολίτες και επιχειρήσεις.