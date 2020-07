Πολιτική

Βέμπερ: Θα κάνουμε τα πάντα για να βοηθήσουμε την Ελλάδα να προστατεύσει τα σύνορά της

Ευρωπαϊκά χαρακτήρισε τα προβλήματα με την Τουρκία ο επικεφαλής της ΚΟ του ΕΛΚ, τονίζοντας ότι «ο εκβιασμός δεν μπορεί να γίνει ανεκτός».

«Τα προβλήματα με την Τουρκία δεν είναι διμερή, είναι ευρωπαϊκά», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, τονίζοντας ότι «τα σύνορα της Ελλάδας, χερσαία, θαλάσσια και εναέρια είναι σύνορα της Ευρώπης. Θα κάνουμε τα πάντα για να βοηθήσουμε την Ελλάδα να προστατεύσει αυτά τα σύνορα».

Παράλληλα, ο κ. Βέμπερ τόνισε ότι «η προκλητική συμπεριφορά του Ερντογάν είναι εναντίον της ΕΕ και δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο, τις αρχές και τις αξίες της Ευρώπης. Γι’ αυτό η παρουσία υψηλόβαθμων αξιωματούχων στον Έβρο, στα σύνορα με την Τουρκία, είναι ξεκάθαρη απάντηση στην κυβέρνηση Ερντογάν, ότι η Ευρώπη δεν απειλείται και θα προστατεύσει τα σύνορά της».

Ο επικεφαλής της Κ.Ο. του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος καλεί ακόμη την Τουρκία «να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, το οποίο αναγνωρίζει την υφαλοκρηπίδα των νησιών».

«Η τουρκική κυβέρνηση, με την κλιμακούμενη επιθετική συμπεριφορά της εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου και την υπογραφή διμερών και παράνομων μνημονίων, είναι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και παραβιάζει κάθε νόμο και καθετί εθιμικά παραδεκτό που γνωρίζουμε», τονίζει ο κ. Βέμπερ μιλώντας για την υπογραφή του μνημονίου Άγκυρας-Τρίπολης.

Επιπροσθέτως, ο κ. Βέμπερ καλεί σε συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση υπογραμμίζοντας ότι «η συμπεριφορά του Ερντογάν πρέπει να απαντηθεί ομοιογενώς και δυναμικά, συντονισμένα και άμεσα», ενώ αναφέρει ότι «η ΕΕ είναι παράδειγμα διεθνούς νομιμότητας, που σέβεται τα θεσμικά οικοδομήματα».

Αναφορικά με τις ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Μάνφρεντ Βέμπερ σημειώνει ότι «οι πρόσφατες προκλήσεις της Τουρκίας είναι η συνέχιση αυτού που συμβαίνει στην Κύπρο εδώ και πολύ καιρό και η Τουρκία παίρνει θάρρος να κλιμακώσει ακόμη περισσότερο», ενώ εκφράζει την αλληλεγγύη του στην Κύπρο:

«Το ΕΛΚ επαναλαμβάνει ότι τα σύνορα της Κύπρου είναι επίσης ευρωπαϊκά και ο εκβιασμός δεν μπορεί να γίνει ανεκτός», ανέφερε.

O Μάνφρεντ Βέμπερ υπογραμμίζει ότι οι γειτονικές σχέσεις βελτιώνονται μέσω του διαλόγου και σημειώνει ότι «η Τουρκία πρέπει να θυμάται ότι τα πιο εποικοδομητικά στοιχεία στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας επετεύχθησαν όχι μέσω της πολιτικής των κανονιοφόρων αλλά μέσω του εκτενούς περιφερειακού διαλόγου. Οτιδήποτε άλλο θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα σ’ αυτή την ασταθή περιοχή», καλώντας ταυτόχρονα την Τουρκία να δεχτεί την πρόσκληση της κυπριακής κυβέρνησης να γίνουν διαπραγματεύσεις με καλή πίστη για τη θαλάσσια οριοθέτηση των σχετικών ακτών τους.

Το ζήτημα της Τουρκίας θα τεθεί στην επόμενη Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά από πρόταση του αντιπροέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βαγγέλη Μεϊμαράκη.