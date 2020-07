Κόσμος

Ο Τραμπ ενέκρινε την αποχώρηση των στρατευμάτων των ΗΠΑ από τη Γερμανία

Το πρώτο βήμα για την αποχώρηση των στρατευμάτων έγινε. Ανοιχτό το πού θα μετακινηθούν οι 9500 στρατιώτες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε ένα σχέδιο αποχώρησης 9.500 Αμερικανών στρατιωτών που σταθμεύουν στη Γερμανία, το οποίο θα παρουσιαστεί «τις ερχόμενες εβδομάδες» στο Κογκρέσο και στη συνέχεια στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε χθες το Πεντάγωνο.

Ο υπουργός Άμυνας Μαρκ Έσπερ και ο στρατηγός Μαρκ Mάιλι, αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, «παρουσίασαν τη Δευτέρα ένα σχέδιο για την μετακίνηση 9.500 στρατιωτών εκτός Γερμανίας», ανέφερε σε ανακοίνωση του ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου, ο Τζόναθαν Χόφμαν.

Αναφερόταν στη μείωση του αριθμού των στρατευμάτων που ζήτησε ο ένοικος του Λευκού Οίκου στις 15 Ιουνίου, κατηγορώντας τη Γερμανία ότι επωφελείται από την αμερικανική στρατιωτική παρουσία.

«Η εγκεκριμένη πρόταση όχι μόνο πληροί τις οδηγίες του προέδρου, αλλά θα αυξήσει επίσης την αποτροπή εναντίον της Ρωσίας, θα ενισχύσει το ΝΑΤΟ, θα καθησυχάσει τους συμμάχους, θα βελτιώσει τη στρατηγική ευελιξία των ΗΠΑ και την επιχειρησιακή διοίκηση του αμερικανικού στρατού στην Ευρώπη, φροντίζοντας παράλληλα τους στρατιώτες μας και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Οι ηγέτες του Πενταγώνου «θα ενημερώσουν τις επιτροπές άμυνας των δύο σωμάτων του Κογκρέσου τις επόμενες εβδομάδες και στη συνέχεια θα έχουν διαβουλεύσεις με τους συμμάχους για τα επόμενα βήματα», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας δεν διευκρίνισε σε ποιες χώρες μπορεί να αναπτυχθούν οι αμερικανικές δυνάμεις που θα αποχωρήσουν από την Γερμανία, αλλά ο ίδιος ο Τραμπ επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα ότι «η Πολωνία θα είναι ένα από αυτά τα άλλα μέρη στην Ευρώπη», κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πολωνό πρόεδρο Αντρέι Ντούντα στο Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με δύο ανώτερους αξιωματούχους του Πενταγώνου, ορισμένοι στρατιώτες θα επαναπατριστούν στις ΗΠΑ, άλλοι θα σταλούν σε χώρες του πρώην σοβιετικού μπλοκ, με την πρόθεση να σταλεί ένα σαφές μήνυμα στη Ρωσία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, του οποίου οι στρατιωτικές φιλοδοξίες καταδείχθηκαν κυρίως από την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014.

Μερικά από αυτά τα στρατεύματα θα σταθμεύσουν σε μόνιμη βάση, αλλά η πλειοψηφία θα αναπτύσσεται εκ περιτροπής, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομαστούν. Τόνισαν πως το εκ περιτροπής σύστημα προσφέρει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία, και είναι πιο απρόβλεπτο και ως εκ τούτου πιο αποσταθεροποιητικό για τη Ρωσία.