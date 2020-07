Οικονομία

Τουρισμός: Η Ελλάδα άνοιξε τα σύνορά της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η λίστα των χωρών από τις οποίες έρχονται από σήμερα πολίτες. Τα μέτρα που ισχύουν.

Επίσημη έναρξη κάνει σήμερα το φετινό καλοκαίρι για τη δύσκολη αυτή τουριστική σεζόν. Οι πτήσεις ξεκινούν, με τα σύνορα της Ελλάδας να ανοίγουν για πάρα πολλές, αλλά όχι για όλες τις χώρες και τα μέτρα προστασίας να παραμένουν, με τους επισκέπτες να υποβάλλονται σε στοχευμένα τεστ και τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας να είναι υποχρεωτική.

Η Ελλάδα σε πρώτη φάση ακολουθεί κατά βάση τις οδηγίες της ΕΕ, ως προς τις χώρες από τις οποίες δέχεται επισκέπτες, δηλαδή όλες τις χώρες τις Σένγκεν και λίγες από τη λίστα των τρίτων χωρών.

Στη λίστα των χωρών, εκτός Σένγκεν, που αρχικά ανοίγει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα τα σύνορά της, είναι:

Αλγερία, Αυστραλία, Γεωργία, Ιαπωνία, Καναδάς, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, Νέα Ζηλανδία, Νότιος Κορέα, Ρουάντα, Σερβία, Ουρουγουάη, Ταϋλάνδη, Τυνησία, Κίνα.

Την ίδια ώρα, από τη λίστα απουσιάζουν, μεταξύ άλλων, η Μεγάλη Βρετανία και οι ΗΠΑ, κάτι που «κοστίζει» ακριβά στον ελληνικό τουρισμό, μεγάλος μέρος του οποίου στηρίζεται στους πολίτες των χωρών αυτών. Εκτός μένουν και η Σουηδία με τη Ρωσία, ενώ για την Κίνα αναμένεται κοινό άνοιγμα των συνόρων. Κλειστά παραμένουν και τα σύνορα με τις δύο γείτονες χώρες μας, τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία.

Η λίστα έχει ισχύει έως τις 15 Ιουλίου, οπότε και θα επανεξεταστούν τα δεδομένα.

Εκτός λίστας για την Ελλάδα μένουν οι Έλληνες του εξωτερικού, που έχουν χαρακτηρίζονται ως «καλοδεχούμενοι» από όπου και αν προέρχονται, ενώ εξαιρέσεις θα ισχύσουν για ειδικές περιπτώσεις (στρατιωτικοί, διπλωμάτες, εποχικοί εργαζόμενοι κτλ.).

Παρεμβάσεις για τις επιχειρήσεις

Στην ιδιαίτερη αυτήν κατάσταση που δημιουργείται στην οικονομία του Τουρισμού, η κυβέρνηση θεωρείται βέβαιο πως θα προχωρήσει στη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων του χώρου, με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο ότι, «είμαστε πάντα έτοιμοι, εφόσον χρειαστεί, να κάνουμε πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης του κόσμου της εργασίας, άτι το οποίο αποτέλεσε από την αρχή της κρίσης την πρώτη μας απαράβατη προτεραιότητα».