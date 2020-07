Κοινωνία

Θύμα ψευτογιατρού έμεινε κατάκοιτος μετά από 12ώρη επέμβαση (βίντεο)

Το πώς ξεγελάστηκε ο εντολέας του περιέγραψε ο Αλέξης Κούγιας στον ΑΝΤ1. Διεύρυνση του κατηγορητηρίου εξετάζεται από πλευράς θυμάτων.

Για το πώς ξεγελάστηκε ο άνδρας που έμεινε χωρίς πλευρό μίλησε ο Αλέξης Κούγιας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε ο δικηγόρος, πρόκειται για αλεξιπτωτιστή που είχε ατύχημα όταν δεν άνοιξε το αλεξίπτωτό του. Παρά το ότι είχε όλες τις δυνάμεις και ήταν πλήρως λειτουργικός, ο ασθενής έμαθε τόσο από γιατρούς της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού, ότι δε θα περπατήσει ξανά.

Του είπαν τότε ότι υπάρχει ένας γιατρός σε κλινική των Αθηνών που κάνει «θαύματα». Όταν πήγε στην κλινική, βρήκε τον γιατρό «Κόντο», που του συστήθηκε ως νευροχειρουργός και τον έβαλε να κάνει εξετάσεις, πείθοντάς τον ότι, θα βελτιωθεί η υγεία του.

«Τελικώς, τον πείθει να υποβληθεί σε 12ώρη εγχείρηση, την οποία πραγματοποίησαν τρεις χειρουργοί», σημείωσε ο Α.Κούγιας, που είπε ότι, ο εντολέας του έδωσε σταδιακά στον ψευτογιατρό συνολικά 98.000 ευρώ.

«Το ζητούμενο είναι ότι εκεί που είχε κάποιες δυνατότητες να κινείται, βρέθηκε με ολική αναπηρία, κι αυτή τη στιγμή είναι ακινητοποιημένος και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να μιλάει και να ακούει», περιέγραψε ο δικηγόρος.

Όπως είπε, πάντως, ο Α.Κούγιας, δεν είναι μόνο οι περιπτώσεις που βγαίνουν στη δημοσιότητα, αλλά πολλές ακόμα που καταγγέλλονται στο γραφείο του.

Για την παραπάνω δε, θα ζητηθεί να συμπεριληφθεί στο κατηγορητήριο το αδίκημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, ενώ για άλλη περίπτωση, στην οποία ο ασθενής απεβίωσε, το ενδεχόμενο να προστεθεί η κατηγορία για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο.

