Κοινωνία

Δύο νεκροί στη θάλασσα μέσα σε λίγες ώρες

Την τελευταία τους πνοή στη θάλασσα άφησαν, μέσα σε διάστημα λίγων ωρών, δύο άνθρωποι.

Ειδικότερα, χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε χθες το βράδυ από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Λέπιτσα της Κοιλάδας Ερμιονίδας, 89χρονος ημεδαπός.

Ο ανωτέρω διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα στο Κέντρο Υγείας Κρανιδίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Από το Α' Λιμενικό Τμήμα Πορτοχελίου του Λιμεναρχείου Ναυπλίου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ναυπλίου και Καλαμάτας.

Νεκρός λουόμενος στην Κέρκυρα

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, πρωινές ώρες σήμερα, από τη θαλάσσια περιοχή Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Κέρκυρας, 85χρονος ημεδαπός.

Ο ανωτέρω διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας.