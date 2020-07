Αθλητικά

Ο Μέσι…ισοφάρισε τον Ρονάλντο

Τα γκολ που έχει βάλει στην καριέρα του ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε ο Λιονέλ Μέσι.

Το 700ο γκολ στην καριέρα του, σημείωσε ο Λιονέλ Μέσι στον αγώνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης, ωστόσο, το ιστορικό τέρμα του «ψύλλου», δεν συνδυάστηκε με νίκη για την Μπαρτσελόνα, που παραχώρησε ισοπαλία 2-2 στους «ροχιμπλάνκος».

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ, βρήκε δίχτυα στο 50' με εκτέλεση πέναλτι «α λά Πανένκα» κι έγινε ο δεύτερος -μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο- εν ενεργεία ποδοσφαιριστής, που έχει σκοράρει 700 φορές.

Ο Μέσι, έχει σημειώσει 70 γκολ με την εθνική Αργεντινής και 630 με την Μπαρτσελόνα, όντας ο πρώτος σκόρερ στην Ιστορία των Καταλανών.