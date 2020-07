Κόσμος

Χιλιάδες Τσέχοι γιόρτασαν “το τέλος της επιδημίας” με… συνωστισμό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα μεγάλο πάρτι για την άρση των μέτρων που είχαν ληφθεί στην χώρα για τον περιορισμό της επιδημίας του κορονοϊού. Εντυπωσιακές εικόνες...

Χιλιάδες άνθρωποι κάθισαν χθες Τρίτη σε ένα τραπέζι μήκους 500 μέτρων στην γέφυρα του Καρόλου στην Πράγα για να γιορτάσουν την άρση των μέτρων που είχαν ληφθεί στην Τσεχία για τον περιορισμό της επιδημίας του κορονοϊού.

«Θέλουμε να γιορτάσουμε το τέλος της κρίσης του κορονοϊού αφήνοντας τους ανθρώπους να συναντηθούν και να δείξουν ότι δεν φοβούνται, ότι δεν φοβούνται να πάρουν ένα κομμάτι σάντουιτς από τον διπλανό τους», δήλωσε ο Οντρέι Κόμπζα, διοργανωτής της εκδήλωσης και ιδιοκτήτης ενός καφέ.

«Η κοινωνία δεν θα πρέπει να φοβάται. Διαφορετικά θα αντιμετωπίσουμε μια οικονομική κρίση, μια ύφεση και αυτό θα μας βλάψει πολύ περισσότερο από την covid-19», πρόσθεσε.

Συνεισφέροντας φαγητό ή ποτό οι συμμετέχοντες σε αυτό το δείπνο μοιράστηκαν το γεύμα τους πάνω στη γέφυρα αυτή του 14ου αιώνα, σύμβολο της πρωτεύουσας της Τσεχίας, την ώρα που μια αυτοσχέδια ορχήστρα έπαιζε μουσική και πολλοί τραγουδούσαν γύρω από ένα τραπέζι στολισμένο με μαργαρίτες.

«Ενημερώθηκα για την εκδήλωση μέσω του Facebook και το βρήκα ενδιαφέρον», δήλωσε η Γκαλίνα Κομτσένκο- Κρεζτσίκοβα, μια Ρωσίδα που ζει στην Πράγα, η οποία πήγε στο δείπνο μαζί με τον σύζυγό της.

Η Τσεχία, μια χώρα με 10,7 εκατομμύρια κατοίκους, ήρε τα περισσότερα μέτρα που είχε λάβει για την επιδημία του κορονοϊού. Συνολικά στη χώρα έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής περίπου 12.000 κρούσματα και λιγότεροι από 350 θάνατοι.

Από την 1η Ιουλίου οι Τσέχοι δεν θα είναι υποχρεωμένοι πλέον να φορούν μάσκα στους δημόσιους χώρους, εκτός από τα νοσοκομεία, τους οίκους ευγηρίας, το μετρό της Πράγας και σε δύο περιοχές στα βορειοανατολικά όπου παρατηρείται αύξηση κρουσμάτων της covid-19 σε ανθρακωρυχεία.

Επίσης στην Πράγα η μάσκα θα είναι υποχρεωτική στις συγκεντρώσεις περισσότερων από 100 ανθρώπων σε εσωτερικούς χώρους.