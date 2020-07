Οικονομία

Κοινωνικός Τουρισμός: Ρεκόρ αιτήσεων και κάλεσμα ένταξης στους παρόχους

Το κάλεσμα του Υπουργού Εργασίας προς τους ξενοδόχους. Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της προθεσμίας.

Έσπασε το φράγμα των 300.000 αιτήσεων για τον Κοινωνικό Τουρισμό, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, με τον Υπουργό Εργασίας να καλεί τις τουριστικές επιχειρήσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα, διευκρινίζοντας ότι «από φέτος η αποπληρωμή τους θα γίνεται άμεσα, μόλις σε ένα μήνα».

Περισσότερες από 300.000 ηλεκτρονικές αιτήσεις έχουν υποβληθεί την για το ενισχυμένο και.

Οι δικαιούχοι του διευρυμένου Πρόγραμματος Κοινωνικού Τουρισμού ΟΑΕΔ 2020-2021μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59.

Επίσης, για την επιτάχυνση της διαδικασίας αποπληρωμής των τουριστικών καταλυμάτων και των ακτοπλοϊκών εταιριών που θα ενταχτούν στο πρόγραμμα, αποφασίστηκε, για πρώτη φορά, η αποπληρωμή τους να ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών από την υποβολή των δικαιολογητικών. Με αυτό τον τρόπο, συντομεύεται θεαματικά η αποπληρωμή των παρόχων, λειτουργώντας ως ένα επιπλέον κίνητρο συμμετοχής.

Υπενθυμίζεται ότι για πρώτη φορά επιδοτούνται ακτοπλοϊκά εισιτήρια και αυξάνεται η μέγιστη διάρκεια διανυκτερεύσεων από 5 σε 6 βράδια. Επίσης, μειώνεται η ιδιωτική συμμετοχή σε όλα τα ξενοδοχεία, ενώ αυξάνεται η επιδότηση του ΟΑΕΔ. Τέλος, προστίθεται ο Νομός Έβρου στο ειδικό πλαίσιο των 10 διανυκτερεύσεων και της μηδενικής ιδιωτικής συμμετοχής.

Οι διακοπές με το πρόγραμμα επιδότησης μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 1 Αυγούστου 2020 έως τις 31 Ιουλίου 2021 σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ. Οι διακοπές θα έχουν διάρκεια:

από μία έως δέκα διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για διακοπές τουριστικά καταλύματα των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου, Κω και του Νομού Έβρου ή

από μία έως έξι διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για διακοπές τουριστικά καταλύματα της υπόλοιπης Ελλάδας.

Η υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους και η δήλωση συμμετοχής από τους παρόχους γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι και άνεργοι, οι οποίοι το έτος 2019:

είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (με κρατήσεις υπέρ ΟΕΕ) ή

έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή

έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 50 ημερών ή

συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας) ή

ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι/ες στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Το σύστημα επιλογής των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων οικονομικών, οικογενειακών και ασφαλιστικών κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρίες, όπως περιγράφεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού. Συνολικά θα χορηγηθούν 300.000 επιταγές και ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 30.000.000 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ..