Κοινωνία

Πανελλαδικές 2020: Τα θέματα στα Αγγλικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άνοιξε η αυλαία για την εξέταση των μαθημάτων ειδικότητας για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Με τα Αγγλικά ξεκίνησε η εξέταση των υποψηφίων στα ειδικά μαθήματα για την εισαγωγή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Τα θέματα στα Αγγλικά

Το υπόλοιπο πρόγραμμα και οι ώρες εξέτασης

ΠΕΜΠΤΗ 2/7/2020 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/7/2020 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/7/2020 ΙΤΑΛΙΚΑ 8:30 π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 6/7/2020 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ.

ΤΡΙΤΗ 7/7/2020 ΓΑΛΛΙΚΑ 8:30 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/7/2020 ΙΣΠΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ

ΠΕΜΠΤΗ 9/7/2020 ΑΡΜΟΝΙΑ 8:30 π.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/7/2020 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 17:30 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/7/2020 ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ 17:30 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/7/2020 ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 8:30 π.μ

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

μέχρι τις 08.00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για το μάθημα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

μέχρι τις 17:00 μ.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 17:30 μ.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

- των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες,

- των Σχεδίων (Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

- του ειδικού μαθήματος «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» είναι κατά προσέγγιση είκοσι (20) λεπτά.

- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί από 2΄ μέχρι 6΄ λεπτά για κάθε υποψήφιο.

- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης έχει διάρκεια 30’ λεπτών, ενώ η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης έχει διάρκεια 2 ωρών.

Β) Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδημαϊκού έτους 2020-21 ορίζεται το διάστημα από την Δευτέρα 29-6-2020 μέχρι και την Παρασκευή 10-7-2020.