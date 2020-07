Παράξενα

Σερβίρουν σε μπαρ με στολές μελισσοκόμων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μπαρ που βρήκε έναν…παιχνιδιάρικο τρόπο για να τηρεί τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό.

Η επαναλειτουργία των εστιατορίων και καφέ στο πλαίσιο της άρσης των περιορισμών λόγω της πανδημίας του κορονοϊού είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά οι ιδιοκτήτες ενός μπαρ στο Λονδίνο βρήκαν έναν έξυπνο τρόπο για να κάνουν το επόμενο βήμα.

Το προσωπικό του «Mr. Fogg's House of Botanicals» θα φοράει στολές μελισσοκόμων για να εξυπηρετεί τους πελάτες. Το μπαρ είναι γνωστό για τα κοκτέιλ εμπνευσμένα από τη βοτανική, αλλά και την εξωτική του διακόσμηση, προς τιμήν του ομώνυμου μπαρ του, Φιλέα Φογκ, από το μυθιστόρημα του Ιουλίου Βερν «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες».

Η φόρμα μελισσοκόμου μπορεί να φαίνεται λίγο ανορθόδοξος τρόπος, είναι όμως βέβαιο ότι οι εργαζόμενοι στα εστιατόρια θα είναι ασφαλείς, σύμφωνα με ανακοίνωση του ομίλου, στον οποίο ανήκει το μπαρ.

«Όταν ανοίξουμε ξανά τους 11 χώρους μας, είναι κορυφαία μας προτεραιότητα να δημιουργήσουμε ασφαλές περιβάλλον για τους πελάτες και το προσωπικό μας, αλλά φυσικά θα διασφαλίσουμε ότι θα το κάνουμε με το αληθινό στυλ της Inception Group» αναφέρεται σε ανάρτηση στον ιστότοπο του Inception Group .

Ο συνιδρυτής του μπαρ, Τσάρλι Γκιλκς, δήλωσε ότι η απόφαση ήταν ένας καλός τρόπος για να ανοίξει ξανά χωρίς να χάσει τον χαρακτήρα το «Mr. Fogg's House of Botanicals». «Δεν θέλουμε να καλωσορίσουμε ξανά τους επισκέπτες σε αποστειρωμένους χώρους που μοιάζουν με τον τομέα ασφάλειας αεροδρομίου και γνωρίζουμε απόλυτα ότι οι άνθρωποι δεν θα αφήσουν τα σπίτια τους για να καθίσουν σε μία φυλακή» είπε.

«Καταλήξαμε σε μια σειρά παιχνιδιάρικων λύσεων στα νέα μέτρα, οι οποίες θα ενσωματωθούν στην εμπειρία των πελατών μας και ελπίζουμε ότι θα την εμπλουτίσουν ακόμη περισσότερο» υπογράμμισε.