Οικονομία

Θεοχάρης από Κέρκυρα: ο ελληνικός τουρισμός θα αποδείξει πως είναι εδώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του Υπουργού Τουρισμού από το νησί του Ιονίου και οι εικόνες από τις πρώτες αφίξεις στο διεθνές αεροδρόμιο.

Μήνυμα αισιοδοξία για τον ελληνικό τουρισμό έστειλε σήμερα από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, την ίδια ώρα με την άφιξη των πρώτων τουριστών στο νησί από τη Βουδαπέστη.

Σήμερα είναι μια αισιόδοξη μέρα, ανέφερε ο κ. Θεοχάρης, ενώ έδωσε και έναν συμβολικό χαρακτήρα στην επιλογή του να βρίσκεται στην Κέρκυρα, το νησί που έφερε τον τουρισμό στην Ελλάδα το τέλος της 10ετιας του 1950.

«Βρίσκομαι στην Κέρκυρα, στο πρώτο αεροδρόμιο την πρώτη ημέρα που ανοίγει ο ελληνικός τουρισμός. Από την Κέρκυρα να ανοίξει και πάλι η τουριστική στη χώρα μας. Θα ανοίξουν οι τουριστικές επιχειρήσεις, θα επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα που όλοι επιθυμούμε» τόνισε σε δηλώσεις του ο υπουργός Τουρισμού.

Ο κ. Θεοχάρης είπε πως η «φετινή χρονιά δεν θα είναι όπως πέρυσι, ήδη έχουμε χάσει αρκετό χρόνο» για να επισημάνει πως «οι προτεραιότητες έπρεπε να είναι άλλες: ο άνθρωπος και η υγεία, που ήταν πάντα στις προτεραιότητες του πρωθυπουργού και όλης της κυβέρνησης».

Με το σταδιακό αυτό ασφαλές άνοιγμα, τόνισε, η χώρα μας θα αποδείξει ότι -όπως ήταν στην πρωτοπορία της αντιμετώπισης του κορονοϊού στο πρώτη στάδιο- και τώρα θα είναι στην πρωτοπορία στο άνοιγμα του τουρισμού. Είμαστε σίγουροι πως είμαστε ασφαλείς και είμαστε σίγουροι πως το ελληνικό τουριστικό προϊόν είναι ακόμα πιο αναβαθμισμένο γι΄αυτό που χρειάζεται ο κόσμος: την ηρεμία, την ξεγνοιασιά, να ξαναγυρίσει σε ένα όμορφο περιβάλλον που δεν μπορεί να βρει πουθενά καλύτερο από τη χώρα μας.

Ο κ. Θεοχάρης ευχήθηκε καλή αρχή και υπογράμμισε: «θα είμαστε δίπλα σας κάθε μέρα που περνάει, θα λύνουμε ζητήματα εάν προκύψουν. Δεν θα αφήσουμε τον ελληνικό τουρισμό στην τύχη του». Τέλος, εξέφρασε την αισιοδοξία του πως «ο ελληνικός τουρισμός θα αποδείξει πως είναι εδώ», σε πείσμα «όσων θέλουν την απαισιοδοξία και τη μιζέρια να κερδίζει».

Στη συνέχεια ο υπουργός συμμετείχε σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού στην Κέρκυρα.