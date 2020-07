Πολιτική

Στη Λιβύη ο Νίκος Δένδιας

Ο Υπουργός Εξωτερικών μεταβαίνει εκτάκτως στην Λιβύη, προκειμένου να έχει επαφές με τον Πρόεδρο της Βουλής. Τι περιλαμβάνει η ατζέντα.

Επίσκεψη στο Τομπρούκ της Λιβύης, πραγματοποιεί σήμερα ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Πρόεδρο της λιβυκής Βουλής των Αντιπροσώπων και τακτικό συνομιλητή της Ελλάδας, Αguila Saleh.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η επίσκεψη εντάσσεται στις αδιάκοπες προσπάθειες της χώρας μας να συμβάλλει ενεργά στην κατάπαυση του πυρός και την εξεύρεση πολιτικής λύσης στη Λιβύη, στο πλαίσιο των Αποφάσεων του ΣΑΗΕ και των Συμπερασμάτων του Βερολίνου, μακριά από ξένες παρεμβάσεις που υπονομεύουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή και που αγνοούν παράλληλα τα συμφέροντα του λιβυκού λαού.