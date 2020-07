Οικονομία

Σταϊκούρας: “Γενναία” μείωση στην προκαταβολή φόρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εν αναμονή ανακοινώσεων για τη μείωση φόρου και τρίτης φάσης της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Εντός του Ιουλίου θα προχωρήσει η κυβέρνηση στη μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις, η οποία «θα είναι γενναία», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, αφήνοντας παράλληλα ανοικτό το ενδεχόμενο και γ' φάσης «επιστρεπτέας προκαταβολής» ειδικά για τον τουρισμό.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΘΕΜΑ 104,6», ο υπουργός δήλωσε συγκεκριμένα ότι «υπάρχει και η προκαταβολή φόρου που θα υλοποιήσουμε μέσα στον Ιούλιο και θα είναι γενναία. Πιθανόν σε ορισμένες περιοχές να μην υφίσταται προκαταβολή φόρου».

Ενώ, για την γ' φάση της «επιστρεπτέας προκαταβολής» ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι, εάν υλοποιηθεί, αυτό θα γίνει τον Αύγουστο, καθώς «θα εξαρτηθεί και από το πόσα χρήματα θα εκταμιευθούν» στη β' φάση. Όπως είπε, «ολοκληρώνεται η 2η επιστρεπτέα προκαταβολή με 100.000 δυνητικούς δικαιούχους, είναι λιγότεροι από ό,τι περιμέναμε, καθώς η δική μας εκτίμηση ήταν ότι θα μπορούσαν να μπουν μέχρι 300.000 επιχειρήσεις». Πρόσθεσε ότι η εκταμίευση των δανείων θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, διευκρινίζοντας πως η άσκηση για την γ' φάση θα γίνει «λαμβάνοντας υπόψη τα δυσμενή στοιχεία για τον τουρισμό για Ιούνιο και Ιούλιο». Σημείωσε, ωστόσο, ότι «7.000 ξενοδοχεία είναι μεταξύ των δικαιούχων της 2ης επιστρεπτέας προκαταβολής».

Ειδικά για την πορεία του τουρισμού, δήλωσε ότι «περιμένουμε μεγάλη συρρίκνωση, προσδοκούμε όμως ότι αυτή θα περιοριστεί. Η αίσθηση που έχω είναι πως ό,τι μπορεί να προσεγγιστεί με αυτοκίνητο δεν θα έχει το πρόβλημα που θα έχουν τα νησιά». Και πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση οφείλει να το λάβει έγκαιρα υπόψη και να λάβει μέτρα για όσους πλήττονται περισσότερο μέσα στο καλοκαίρι».

Ερωτηθείς για την πορεία της οικονομίας, είπε ότι «η αίσθηση που έχω είναι ότι δεν θα υπάρχει κατάρρευση και για αυτό ερχόμαστε να πάρουμε αυτά τα μέτρα που είναι πρωτόγνωρα σε ένταση και ταχύτητα. Κάποιες επιπτώσεις λόγω της μεγάλης συρρίκνωσης του τουρισμού θα γίνουν ορατές από τον Σεπτέμβριο και μετά. Θα εκδηλωθούν δυσκολίες, αλλά υπάρχει ρευστότητα που δίνει η ελληνική κυβέρνηση».

Πρόσθεσε πως «η αίσθησή μου είναι ότι, αν βρεθεί εμβόλιο ή κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή τον χειμώνα του 2020, θα καλύψουμε το σύνολο των απωλειών το 2021, αλλιώς θα μας πάρει λίγο περισσότερο». Κάλεσε το τραπεζικό σύστημα «να συμβαδίσει με την κυβέρνηση, ώστε οι επιπλέον πόροι να εκταμιευθούν μέσα στον Ιούλιο», επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι «πρέπει και τράπεζες και πολιτικοί να είμαστε προσεκτικοί με την κουλτούρα πληρωμών. Αν δημιουργήσουμε μια νέα γενιά "κόκκινων" δανείων, θα τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα».