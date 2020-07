Κοινωνία

Έκπτωση στα εισιτήρια αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Δεκτό έγινε το αίτημα του υπουργείου Παιδείας για έκπτωση στα εισιτήρια των εκπαιδευτικών προς τους τόπους κατοικίας τους.

Έκπτωση 50% στα εισιτήρια των τρένων και των υπεραστικών λεωφορείων θα παρέχεται στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για τις μετακινήσεις τους προς τον τόπο κατοικίας.

Πρόκειται για μια κίνηση έμπρακτης στήριξης των αναπληρωτών δασκάλων και καθηγητών, που μετά τη λήξη του σχολικού έτους επιστρέφουν στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, στην οποία και προχωρά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανταποκρινόμενο στο αίτημα της υφυπουργού Παιδείας, αρμόδιας για θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Σοφίας Ζαχαράκη.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής ζήτησε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Φίλιππο Τσαλίδη και τον πρόεδρο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (ΚΤΕΛ) Σοφοκλή Φάτσιο την παροχή εκπτώσεων στις μετακινήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών προς τον τόπο κατοικίας τους, οι οποίοι και ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημα του υπουργού.