Διαφημιστικό μποϊκοτάζ στο Facebook

Πολυεθνικές μποϊκοτάρουν το Facebook. «Κομμένες» οι διαφημίσεις από 400 εταιρείες. Γιατί διαμαρτύρονται.

Αμερικανικές οργανώσεις προάσπισης των πολιτικών δικαιωμάτων ζήτησαν τη βοήθεια πολυεθνικών εταιρειών προκειμένου να ασκήσουν πιέσεις στο Facebook για να λάβει συγκεκριμένα μέτρα περιορισμού του ρατσιστικού λόγου και του λόγου μίσους μετά τον θάνατο από ασφυξία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη βίαιη προσαγωγή του από λευκούς αστυνομικούς.

Το πρότειναν οι οργανώσεις

Οργανώσεις, όπως η Anti-Defamation League, NAACP και η Color of Change ξεκίνησαν την εκστρατεία «Stop Hate for Profit» μετά τον φόνο του Φλόιντ.

Οι οργανώσεις υπέβαλαν 10 αιτήματα προς το Facebook, ανάμεσα στα οποία να μπορεί να μιλά με κάποιον εργαζόμενο όποιος χρήστης γίνεται στόχος σοβαρής παρενόχλησης και να δίνεται αποζημίωση στις εταιρείες οι διαφημίσεις των οποίων εμφανίζονται δίπλα σε προσβλητικό περιεχόμενο το οποίο αργότερα αποσύρεται.

Υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας συναντήθηκαν χθες Τρίτη με διαφημιστές λίγες ώρες πριν την έναρξη του μποϊκοτάζ που αναμένεται να διαρκέσει ένα μήνα, σύμφωνα με πηγές.

Όμως τα στελέχη δεν προσέφεραν περισσότερες διευκρινίσεις για το πώς θα αντιμετωπίσουν τη διάδοση του λόγου μίσους στο Facebook.