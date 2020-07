Κοινωνία

Μεγάλη φωτιά στη Χίο

Επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από γης και αέρος εν μέσω ισχυρών ανέμων. Εκκενώνονται δύο χωριά.

Συναγερμός σήμανε, το πρωί της Τετάρτης, λόγω εκδήλωσης φωτιάς που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της ΒΙΑΛ στο χωριό Χαλκειός στη Χίο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες, 9 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρου, τέσσερα ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Να σημειωθεί πως στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Σύμφωνα με το Ράδιο Αλήθεια της Χίου, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά στο σχολείο Βαβύλων και έχει κατεύθυνση τα Σκλαβιά και το Θολοποτάμι. Κατά την ίδια πηγή, υπάρχουν πληροφορίες για ένα ακόμη πύρινο μέτωπο κοντά στην περιοχή της Καρδαμάδας. Η περιοχή που καίγεται έχει κυρίως ελαιόδεντρα.

Πυρκαγιά στη Χίο: Εκκενώνονται οικισμοί

Σύμφωνα με το τοπικό Astraparis, προ ολίγου δόθηκε εντολή εκκένωσης στους κατοίκους στο Θολοποτάμι και στα Σκλαβιά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου, καθώς το μέτωπο πλησιάζει επικίνδυνα τους δυο οικισμού.

Οι άνεμοι την τελευταία ώρα έχουν ενισχυθεί και γι’ αυτό η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα επικίνδυνη. Να σημειωθεί ότι εκτός από τους πυροσβέστες, στην περιοχή επιχειρούν μονάδες της αστυνομίας και του στρατού.