Εκατοντάδες παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Η περιοχή στην οποία διαπιστώθηκαν οι περισσότερες παραβάσεις, μεταξύ 12.774 ελέγχων.

Σε 12.774 αλκοτέστ που διενεργήθηκαν σε οδηγούς από την Τροχαία, το τριήμερο από 26 έως και 28 Ιουνίου, σε όλη την Ελλάδα, διαπιστώθηκε ότι 482 οδηγούσαν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, οι παραβάσεις βεβαιώθηκαν στις εξής περιοχές: 70 στην Κεντρική Μακεδονία, 69 στην Αττική, 67 την Κρήτη, 66 στην Πελοπόννησο, 44 στη Θεσσαλονίκη, 32 στο Νότιο Αιγαίο, 28 στη Δυτική Ελλάδα, 28 στα Ιόνια Νησιά, 22 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 16 στη Στερεά Ελλάδα, 14 στη Θεσσαλία, 13 στην Ήπειρο, 8 στο Βόρειο Αιγαίο και 5 στη Δυτική Μακεδονία.

Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι το 3,77% των οδηγών που ελέγχθηκαν βρέθηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ. Παράλληλα, από τους 482 παραβάτες, με ποσοστό μέθης άνω των 0,60 mgr/lt (πλημμεληματική παράβαση) οδηγούσαν 74 άτομα.

Όπως επισημαίνει η Τροχαία, οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση της οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύματος θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς, με στόχο την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στη χώρα.