Πολύνεκρο ναυάγιο στην Τουρκία

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι πνίγηκαν και δεκάδες αγνοούνται.

Πλοιάριο που μετέφερε 55 με 60 μετανάστες βυθίστηκε στη λίμνη Βαν της ανατολικής Τουρκίας το Σάββατο εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Σουλεϊμάν Σοϊλού, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί έξι πτώματα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από την επαρχία Βαν ο Σοϊλού επεσήμανε ότι οι αρχές έχουν συλλάβει 11 ανθρώπους που συνδέονται με το περιστατικό και πρόσθεσε ότι συνεχίζονται οι επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης, καθώς ακόμη δεν είναι γνωστή η τύχη των άλλων επιβαινόντων.

Ομάδες δυτών αναζητούσαν σήμερα το βυθισμένο πλοιάριο, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός, διευκρινίζοντας ότι οι τοπικές αρχές ενημερώθηκαν για το ναυάγιο το βράδυ της Κυριακής, δηλαδή 24 ώρες μετά το συμβάν.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι επιβαίνοντες στο πλοιάριο ήταν Πακιστανοί, Αφγανοί και Ιρανοί.

Η λίμνη Βαν βρίσκεται στην ομώνυμη επαρχία της Τουρκίας κοντά στα σύνορα με το Ιράν, μια περιοχή από την οποία περνούν πολλοί μετανάστες που κατευθύνονται στην Ευρώπη.

Τον Δεκέμβριο ένα πλοιάριο που μετέφερε πολλές δεκάδες μετανάστες από το Πακιστάν, το Μπανγκλαντές και το Αφγανιστάν βυθίστηκε στην ίδια λίμνη, με αποτέλεσμα να πνιγούν επτά άνθρωποι, ενώ άλλοι 64 διασώθηκαν.