Το μεγάλο “στοίχημα” του Τουρισμού: Η Ελλάδα άνοιξε τις “πύλες” της

Πανηγυρική υποδοχή των πρώτων τουριστών και τεστ. Οι πτήσεις που άνοιξαν και αυτές που μένουν στον «πάγο». Βέλη από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Τις πύλες της άνοιξε από σήμερα το πρωί η Ελλάδα για να υποδεχτεί με ασφάλεια πάνω από 230 διεθνείς πτήσεις στα αεροδρόμια της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Η πρώτη διεθνής πτήση σε περιφερειακό αεροδρόμιο έφτασε από την Τσεχία στο Ηράκλειο και έγινε δεκτή με αψίδες, λύρες και…τεστ για κορονοϊό.

Τα τεστ έγιναν βάσει πρωτοκόλλου και οι 20 τουρίστες στους οποίους έγινε τεστ πρέπει να μείνουν σε καραντίνα στο ξενοδοχείο τους για 24 ώρες, έως ότου βγουν τα αποτελέσματα.

Στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας τους πρώτους τουρίστες υποδέχτηκε ο υπουργός Τουρισμού. Ο Χάρης Θεοχάρης εμφανίστηκε αισιόδοξος, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι, «ο ελληνικός τουρισμός θα αποδείξει ότι είναι εδώ». Πρώτη πτήση που έφτασε στο νησί ήταν από την Βαρσοβία, ενώ, στη συνέχεια ακολούθησαν δύο πτήσεις από την Γερμανία. Και πιο συγκεκριμένα, από το Ντίσελντορφ και την Φρανκφούρτη.

Σύμφωνα με πηγές της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, για σήμερα είναι προγραμματισμένες 235 διεθνείς πτήσεις. Αναλυτικά, για το αεροδρόμιο Αθήνας 69 πτήσεις, Κέρκυρας 21, Χανίων 16, Ηρακλείου 54, Μυκόνου 10, Σαντορίνης 4, Κω 8, Ρόδου 14, Θεσσαλονίκης 23, Σκιάθου 2, Ζακύνθου 5, Ακτίου 2, Καλαμάτας 1, Κεφαλονιάς 2, Πάρου 1, Καρπάθου 1 και Σάμου 2.

Υπενθυμίζεται, πως σύμφωνα με τις νέες αεροπορικές οδηγίες, επεκτείνεται μέχρι την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59 η αναστολή όλων των πτήσεων μετακίνησης επιβατών από και προς την Ελλάδα με το Ηνωμένο Βασίλειο, την Τουρκία και τη Σουηδία. Επίσης, με ΝΟΤΑΜ παρατείνεται η απαγόρευση εισόδου στην χώρα μη Ευρωπαίων πολιτών. Από τη συγκεκριμένη αεροπορική οδηγία (Νοtam) εξαιρούνται οι ακόλουθες 14 χώρες: Αλγερία, Αυστραλία, Καναδάς, Γεωργία, Ιαπωνία, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Νέα Ζηλανδία, Ρουάντα, Σερβία, Νότια Κορέα, Ταϊλάνδη, Τυνησία και Ουρουγουάη.

Κ. Νοτοπούλου: Ο Τουρισμός της χώρας μπαίνει στο «απόσπασμα» εξαιτίας της κυβερνητικής ολιγωρίας

Επίθεση στον κυβερνητικό χειρισμό για το άνοιγμα του Τουρισμού εξαπέλυσε η τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου, που κατηγορεί την κυβέρνηση για ακυρώσεις και δυσφήμηση της χώρας στο εξωτερικό.

Στην δήλωση της, η Κ. Νοτοπούλου αναφέρει «Προειδοποιήσαμε, αλλά δεν εισακουστήκαμε. Εξαιτίας της κυβερνητικής ολιγωρίας ο Τουρισμός της χώρας μπαίνει στο «απόσπασμα». Το Υπουργείο Τουρισμού έβαλε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή ως υποχρεωτική τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας για τους επισκέπτες από το εξωτερικό, και ο ελληνικός Τουρισμός «λούζεται» τις αντιδράσεις. Οι ακυρώσεις – κυριολεκτικά στο παραπέντε- από Γερμανία, Τσεχία και Γαλλία είναι χιλιάδες. Οι Σουηδοί ενημερώνονται τελευταία στιγμή, και ενώ έχουν βγάλει εισιτήρια και έχουν κάνει κράτηση σε ξενοδοχείο, ότι δεν θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα «μέχρι νεωτέρας».

Στη Γερμανία το λένε με τον πλέον εύγλωττο τρόπο: «Ήταν ανάγκη να μας ειδοποιήσετε τελευταία στιγμή, όταν γνωρίζετε τόσο καιρό ο?τι ξεκινά η τουριστική περίοδος την 1η Ιουλίου; Στη Γερμανία ο Τύπος προτρέπει: μείνετε εντο?ς χώρας. Γιατί στην Ελλάδα τα έκαναν μπάχαλο». Ο νέος κυβερνητικός αιφνιδιασμός και το αλαλούμ οδήγησαν σε περαιτέρω περιορισμό των αφίξεων στην πιο κρίσιμη φάση της φετινής τουριστικής περιόδου, δυσφημίζοντας για μία ακόμη φορά τη χώρα διεθνώς. Κι αντι σήμερα να ελπίζουμε για την επανεκκίνηση του τουρισμού, προβληματιζόμαστε ακόμη περισσότερο».