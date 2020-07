Κοινωνία

Απόδραση κρατουμένου από το Τμήμα Ασφαλείας Δάφνης

Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. Ο άνδρας φορούσε χειροπέδες την ώρα που εξαφανίστηκε.

Συνελήφθη ο κρατούμενος που απέδρασε, το μεσημέρι της Τετάρτης, από το Τμήμα Ασφαλείας Δάφνης.

Ο 31χρονος περιφερόταν στην περιοχή φορώντας τις χειροπέδες και τελικά συνελήφθη έξω από το τμήμα της Πυροσβεστικής.

Νωρίτερα, είχε δραπετεύσει υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες όταν διέφυγε της προσοχής των αστυνομικών.