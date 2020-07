Κόσμος

“Απογοήτευση” Ερντογάν για την εξαίρεση της Τουρκίας από τη “λευκή” λίστα της ΕΕ

Για πολιτική απόφαση έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Τουρκίας αναφερόμενος στην εξαίρεση της χώρας του από τον κατάλογο ασφαλών χωρών.

Η Τουρκία εξέφρασε σήμερα την «απογοήτευσή της» που αποκλείστηκε από τον κατάλογο των χωρών οι πολίτες των οποίων μπορούν να εισέρχονται στην ΕΕ εν μέσω πανδημίας του κορονοϊού, με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κάνει λόγο για «πολιτική απόφαση».

«Νιώθουμε απογοήτευση που δεν περιληφθήκαμε στον κατάλογο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Χαμί Ακσόι σε ανακοίνωσή του. «Αναμένουμε να διορθωθεί αυτό το λάθος το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε.

Ο Ερντογάν μιλώντας σε αξιωματούχους του κόμματός του Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) εκτίμησε ότι η ΕΕ αντιμετώπισε με περιοριστικό τρόπο την Τουρκία, χαρακτηρίζοντας την απόφαση των Βρυξελλών «πολιτική». Απέφυγε ωστόσο να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με τον κατάλογο αυτό που δόθηκε χθες Τρίτη στη δημοσιότητα από την ΕΕ, ο οποίος όμως δεν είναι δεσμευτικός για τις χώρες μέλη, οι ταξιδιώτες από 15 χώρες --ανάμεσά τους και η Κίνα υπό όρους-- επιτρέπεται να εισέρχονται στον χώρο Σένγκεν.

Η Τουρκία και οι ΗΠΑ εξαιρούνται από τον κατάλογο αυτό, ο οποίος αναθεωρείται κάθε δύο εβδομάδες.

Η απόφαση αυτή της ΕΕ αποτελεί πλήγμα για την Τουρκία, η οποία προσπαθεί εδώ και εβδομάδες να παρουσιαστεί ως ασφαλής χώρα παρά την επιδημία covid-19 προκειμένου να προσελκύσει ταξιδιώτες και να σώσει ό,τι έχει απομείνει από τη θερινή τουριστική περίοδο.

Η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι έχει αντιμετωπίσει με επιτυχία την πανδημία του νέου κορονοϊού, καθώς παρουσιάζει ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό θνησιμότητας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία στην Τουρκία έχουν καταγραφεί σχεδόν 200.000 κρούσματα και περίπου 5.100 θάνατοι.

Όμως τις τελευταίες εβδομάδες ο ημερήσιος αριθμός νέων κρουσμάτων παρουσιάζει ξανά άνοδο εξαιτίας της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων.