Life

Η Κέιτι Πέρι και η μάχη με την κατάθλιψη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως περιέγραψε την περίοδο του χωρισμού από τον Ορλάντο Μπλουμ, που συνέπεσε με κάμψη στην καριέρα της.

Με την κατάθλιψη «φλέρταρε» η Κέιτι Πέρι (Katy Perry) καθώς το 2017, όπως λέει η ίδια, «έπιασε πάτο» τόσο στα προσωπικά όσο και στα επαγγελματικά της.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο CBC η ποπ σταρ είπε ότι αγωνίστηκε για την ψυχική της υγεία, όταν χώρισε από τον Ορλάντο Μπλουμ (Orlando Bloom) την ίδια περίοδο που η καριέρα της έπαιρνε την κάτω βόλτα.

«Η καριέρα μου ήταν σε μια συνεχή τροχιά ανόδου και μετά πήρε μία μικρή τροπή, όχι τόσο μεγάλη αν το δεις αντικειμενικά. Αλλά για μένα ήταν ένα σεισμός» είπε και πρόσθεσε ότι η μη αναμενόμενη αποδοχή του άλμπουμ της Witness «κυριολεκτικά με έκοψε στη μέση».

«Είχα χωρίσει με τον φίλο μου, με τον οποίο τώρα περιμένουμε παιδί και μετά ήμουν ενθουσιασμένη και περίμενα να απογειωθώ με τον επόμενο δίσκο μου, αλλά αυτό δεν συνέβη και κατέρρευσα» συμπλήρωσε.

«Η ευγνωμοσύνη είναι πιθανώς που έσωσε τη ζωή μου, γιατί αν δεν την έβρισκα τότε θα είχα βυθιστεί στη θλίψη και μάλλον θα είχα πηδήξει, αλλά βρήκα τους τρόπους για είμαι ευγνώμων», είπε η Πέρι.

Πρόσθεσε ακόμα ότι για να αντιμετωπίσει τα ψυχικά της προβλήματα στράφηκε στην πίστη της.

«Η ελπίδα ήταν πάντα μια επιλογή για μένα... λόγω της σχέση μου με τον Θεό και με το ανώτερο», τόνισε.

Η Πέρι και ο Μπλουμ είναι πλέον αρραβωνιασμένοι, είχαν χωρίσει το 2017, αλλά επανασυνδέθηκαν τον επόμενο χρόνο και το 2019 αρραβωνιάστηκαν την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ενώ νωρίτερα φέτος ανακοίνωσαν ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Η Κέιτι είχε μιλήσει ξανά για το πρόβλημα που αντιμετώπισε με την κατάθλιψη στην Vogue Australia το 2018, λέγοντας τότε ότι «κατά περιόδους έρχομαι αντιμέτωπη με την κατάθλιψη». Νωρίτερα φέτος αναφέρθηκε ξανά για την επαγγελματική κάμψη που σημείωσε το 2017 λέγοντας ότι το επερχόμενο άλμπουμ της θα εξερευνήσει αυτό το ταξίδι.

«Κάποια στιγμή ήμουν κλινικά καταθλιπτική και ξέρετε έπρεπε να καταλάβω κάποια πράγματα και να διανύσω μία διαδρομή. Νομίζω ότι αυτό που έρχεται μουσικά είναι τραγούδια για το ταξίδι μου αυτό και φτάνοντας στο σημερινό σημείο που είμαι καλά», είχε πει η ποπ σταρ.