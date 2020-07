Life

Pearl Jam: φόρος τιμής σε θαυμαστές που σκοτώθηκαν σε συναυλία τους

Όπως λένε για την τραγωδία τα μέλη της μπάντας, "είναι ο χειρότερος εφιάλτης μας".

Οι Pearl Jam απέτισαν φόρο τιμής στους εννέα θαυμαστές τους που σκοτώθηκαν λόγω συνωστισμού κατά τη διάρκεια συναυλίας του αμερικανικού συγκροτήματος το 2000 στο δανικό Φεστιβάλ Ροκσάιλντ (Roskilde).

Πέρασαν 20 χρόνια από την τραγωδία και το συγκρότημα αναφέρθηκε στο θλιβερό συμβάν σε πρόσφατη δήλωσή του, με την οποία παραδέχθηκε επίσημα ότι «τίποτα δεν είναι το ίδιο από τότε».

Υπενθυμίζοντας πως τη μέρα της τραγωδίας (30 Ιουνίου 2000) αρχικά όλα έδειχναν ότι ήταν «μια κανονική ημέρα συναυλίας σε Φεστιβάλ», ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, Στόουν Γκόσαρντ εκ μέρους των Pearl Jam είπε ότι αυτό που εκτυλίχθηκε ήταν «μια απροσδόκητη στιγμή… που άλλαξε για πάντα όλους τους εμπλεκόμενους».

«Τους εννέα νεαρούς που ποδοπατήθηκαν. Τις ζωές των οικογενειών και των αγαπημένων τους, που έπρεπε να υπομείνουν, να φαντάζονται τους θανάτους τους ξανά και ξανά και στην πραγματικότητα να μην τους αντικρίσουν ποτέ ξανά. Κάθε άτομο στο Φεστιβάλ που παρακολούθησε τι συνέβαινε και προσπάθησε να κάνει κάτι, ίσως να τραβήξει κάποιον ή να μην μπορεί να…» αναφέρεται στην ανάρτηση.

«Και αυτούς, όπως το συγκρότημά μας, που συνειδητοποίησε ότι κάτι συνέβαινε όταν ήταν πολύ αργά… Όλοι μας περιμένουμε για πάντα οι ειδήσεις να είναι διαφορετικές».

Στη δήλωση της μπάντας τονίζεται ότι η «κατανόηση της θλίψης και της απώλειας που αισθάνονται οι γονείς αυτών των αγοριών» έχει «μεγεθυνθεί εκθετικά» με την πάροδο των χρόνων από τότε που τα μέλη της μπάντας έχουν τα δικά τους παιδιά.

«Είναι αδιανόητο, αλλά υπάρχει. Ο χειρότερος εφιάλτης μας. Για πάντα» αναφέρεται.

Οκτώ νεαροί, ηλικίας 17-26 ετών, πέθαναν από ασφυξία λόγω συνωστισμού καθώς οι Pearl Jam ήταν στη σκηνή του Φεστιβάλ. Ένατος νεαρός πέθανε πέντε ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο.

Το συγκρότημα εξέφρασε τα «βαθύτατα συλλυπητήριά του και συγγνώμη στις οικογένειες που έχασαν τα αγόρια τους εκείνη την ημέρα».

«Όλοι απέτυχαν να ανταποκριθούν σε αυτό που χρειαζόταν εκείνες τις ώρες πριν και εκείνες τις ημέρες μετά την τραγωδία. Το Φεστιβάλ, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εμείς . Υποχωρήσαμε και θυμώσαμε μετά από πολλές αναφορές ότι ο PJ ήταν υπεύθυνος. Τα λόγια μας δεν βοήθησαν σε εκείνο το σημείο» τονίζεται στην ανακοίνωση.