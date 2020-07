Κοινωνία

“Υπάλληλοι” του ΔΕΔΔΗΕ “άδειαζαν” σπίτια στην Αττική

Επικίνδυνοι κακοποιοί είχαν γίνει ο τρόμος και ο φόβος σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Πού εντόπιζαν τα θύματά τους.

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες, διαρρήξεις και κλοπές σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν χθες, Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 στα Άνω Λιόσια, (4) ημεδαποί μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκε η δράση (2) ακόμα συνεργών τους, που αναζητούνται.

Την επιχείρηση για τη σύλληψη τους συνέδραμαν αστυνομικοί των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) και της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης (Υ.Α.Τ.)

Προηγήθηκε έρευνα σύμφωνα με την οποία, οι κατηγορούμενοι συνέστησαν εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και με σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος, διέπρατταν ληστείες και διακεκριμένες κλοπές σε οικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής (Νέα Ερυθραία, Πεύκη, Κηφισιά, Γλυφάδα, Δροσιά, Νέα Ιωνία, Βριλήσσια, Νέα Σμύρνη, Ζωγράφου, Βύρωνα, Παγκράτι).

Αναφορικά με τον τρόπο δράσης τους, πρωινές και απογευματινές κυρίως ώρες, κινούμενοι με τα οχήματά τους σε διάφορες περιοχές της Αττικής, σε ομάδα τριών ή τεσσάρων ατόμων, κατόπτευαν οικίες. Αφού διαπίστωναν την απουσία ενοίκων, παραβίαζαν με διαρρηκτικά εργαλεία εισόδους, μπαλκονόπορτες ή παράθυρα, εισέρχονταν σε αυτές και αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα, ηλεκτρικές συσκευές και άλλα τιμαλφή.

Χαρακτηριστικό της αποφασιστικότητας και του «επαγγελματισμού» των μελών της οργάνωσης, αποτελεί το γεγονός ότι δεν αποθαρρύνονταν από τα μέτρα ασφαλείας των «στόχων» τους, αλλά έβρισκαν τρόπους για να τα παρακάμψουν. Μάλιστα, σε περιπτώσεις που έρχονταν αντιμέτωποι με τους ενοίκους, δεν εγκατέλειπαν την προσπάθειά τους, αλλά με χρήση και απειλή σωματικής βίας τους ακινητοποιούσαν ώστε να διαφύγουν.

Τους τελευταίους μήνες τα μέλη της οργάνωσης διαφοροποίησαν τον τρόπο δράσης τους και δρούσαν κυρίως με τη μέθοδο της απασχόλησης. Συγκεκριμένα, πρωινές και μεσημβρινές κυρίως ώρες, κινούμενοι με ενοικιαζόμενα οχήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής, σε ομάδα τριών ή τεσσάρων ατόμων και με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση, προσέγγιζαν σημεία όπου πραγματοποιούνταν λαϊκές αγορές.

Εκεί εντόπιζαν ηλικιωμένους, τους ακολουθούσαν στα σπίτια τους και προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, τους ηλεκτρολόγους ή συντηρητές ανελκυστήρων, τους έπειθαν να τους επιτρέψουν την είσοδο για να εξακριβώσουν υποτιθέμενη βλάβη.

Στη συνέχεια τους οδηγούσαν στο χώρο της κουζίνας, όπου απασχολούσαν τα θύματά τους και έτεροι συνεργοί ερευνούσαν τους χώρους αφαιρώντας χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή.