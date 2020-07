Τεχνολογία - Επιστήμη

“Μπλόκο” στο TikTok από την Ινδία

Η κυβέρνηση της χώρας επέβαλε περιορισμούς και σε δεκάδες άλλες εφαρμογές για... πολιτικούς λόγους.

H ινδική κυβέρνηση αποκλείει το TikTok και 58 άλλες κινεζικές εφαρμογές μετά τις συνεχιζόμενες εντάσεις στα σύνορα Ινδίας - Κίνας. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι σχέσεις Ινδίας και Κίνας είναι σε ρήξη λόγω των συνοριακών διαφορών για την κοιλάδα του Γκάλουαν στην περιοχή Λαντάκ.

Η κυβέρνηση της Ινδίας εξέφρασε «έντονες ανησυχίες» σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής των πολιτών της.

«Το υπουργείο Τεχνολογίας Πληροφοριών έχει λάβει πολλές καταγγελίες από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων αρκετών αναφορών σχετικά με κατάχρηση ορισμένων εφαρμογών για κινητά που διατίθενται σε πλατφόρμες Android και iOS με στόχο την κλοπή και κρυφή μετάδοση δεδομένων χρηστών με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο σε διακομιστές που έχουν τοποθεσίες εκτός Ινδίας» αναφέρεται σε ανακοίνωση.

«Η συλλογή αυτών των δεδομένων, η εξόρυξή τους και η καταγραφή των προφίλ από στοιχεία εχθρικά προς την εθνική ασφάλεια και άμυνα της Ινδίας, η οποία τελικά επηρεάζει την κυριαρχία και την ακεραιότητα της Ινδίας, είναι ένα θέμα πολύ βαθιάς και άμεσης ανησυχίας που απαιτεί έκτακτα μέτρα», τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Βάσει αυτών και μετά τη λήψη πρόσφατων αξιόπιστων καταχωρίσεων ότι τέτοιες εφαρμογές απειλούν την κυριαρχία και την ακεραιότητα της Ινδίας, η ινδική κυβέρνηση αποφάσισε να απαγορεύσει τη χρήση ορισμένων app, που χρησιμοποιούνται τόσο σε κινητές όσο και σε μη κινητές συσκευές μέσω διαδικτύου» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Το TikTok έχει 119 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες στην Ινδία και έχει γίνει λήψη της 323 εκατομμύρια φορές.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, η εφαρμογή είχε γίνει τόσο αναπόσπαστο κομμάτι της δημοφιλούς κουλτούρας της Ινδίας, που η Yami Gautam, μία από τις κορυφαίες ηθοποιούς του Μπόλιγουντ υποδύθηκε στην ταινία «Bala» μία σταρ του TikTok.

Άλλες κινεζικές εφαρμογές που απαγορεύτηκαν είναι τα: WeChat, Baidu Translate, Mi Video Call, Cam Scanner, Weibo και ES File Explorer.